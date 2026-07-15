Μια πρωτοφανής υπόθεση απασχολεί τις γερμανικές αρχές, καθώς μια τρανς νεοναζί, η οποία εκδόθηκε από την Τσεχία στη Γερμανία, οδηγήθηκε τελικά σε γυναικεία φυλακή. Η απόφαση αυτή ελήφθη παρά τις έντονες υποψίες ότι η κρατούμενη εκμεταλλεύτηκε σκόπιμα τη νέα νομοθεσία.



Η συγκεκριμένη γυναίκα είχε διαφύγει στο εξωτερικό για να αποφύγει την έκτιση της ποινής της. Μετά τον εντοπισμό και τη σύλληψή της, εκδόθηκε στη Γερμανία, όπου οι αρχές υποψιάζονται ότι «καταχράστηκε τη γερμανική νομοθεσία περί αυτοπροσδιορισμού του φύλου» προκειμένου να εξασφαλίσει ευνοϊκότερες συνθήκες κράτησης, μακριά από τις ανδρικές φυλακές. Η υπόθεση ανοίγει ξανά τη συζήτηση για τα όρια εφαρμογής του σχετικού νόμου.



Η Μάρλα-Σβένια Λίμπιχ –μέχρι πρότινος Σβεν Λίμπιχ– μεταφέρθηκε σε γυναικεία φυλακή της πόλης Κέμνιτς, ανέφερε ο Μπένεντικτ Μπέρντσεν, ένας εκπρόσωπος της τοπικής εισαγγελίας. «Ήταν συνεργάσιμη» και η διεύθυνση της φυλακής «εξετάζει το πώς θα εκτίσει την ποινή της».

"Der Neonazi Marla Svenja Liebich wurde von Tschechien an Deutschland ausgeliefert. Mit seiner Änderung des Geschlechtseintrags und seiner Flucht vor der Justiz will er die Demokratie verhöhnen." https://t.co/WuLzZlfzJy #Liebich pic.twitter.com/5tX9kK1e20 — . (@djcooky78) July 15, 2026

Η 55χρονη Λίμπιχ είναι γνωστή προσωπικότητα της ακροδεξιάς στην ανατολική Γερμανία, εδώ και δεκαετίες. Εξαφανίστηκε τον περασμένο Αύγουστο, αφού δεν εμφανίστηκε σε φυλακή για να εκτίσει ποινή 18 μηνών φυλάκισης που της είχε επιβληθεί για δυσφήμιση και υποκίνηση φυλετικού μίσους.

Τον Απρίλιο συνελήφθη στη δυτική Τσεχία, με βάση ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης. Οι τσεχικές αρχές απέρριψαν όλα τα αιτήματα της για να αποφύγει την έκδοση.

Στα τέλη του 2024 ο τότε Σβεν Λίμπιχ είχε αλλάξει φύλο, δηλώνοντας γυναίκα, μετά την τροποποίηση του σχετικού νόμου που διευκόλυνε αυτήν την αλλαγή στα μητρώα. Η ενέργειά του θεωρήθηκε ότι είχε ως στόχο να γελοιοποιήσει τον γερμανικό νόμο περί αυτοπροσδιορισμού που ψηφίστηκε από την προηγούμενη κυβέρνηση του καγκελαρίου Όλαφ Σολτς και τέθηκε σε ισχύ τον Νοέμβριο του 2024.



Η σημερινή κυβέρνηση του καγκελαρίου Φρίντριχ Μερτς έχει ανακοινώσει ότι θα επανεξετάσει τον νόμο αυτόν, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.



Το 2022 ο Σβεν Λίμπιχ διατάραξε μια «πορεία υπερηφάνειας» της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ+ στην πόλη Χάλε, χαρακτηρίζοντας τους συμμετέχοντες «παράσιτα της κοινωνίας», σύμφωνα με ακτιβιστές.