O πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν ανακοίνωσε σήμερα ότι σύντομα θα κυκλοφορήσει ένα βιβλίο του με τίτλο “Promise me, America” («Υποσχέσου μου, Αμερική»), στο οποίο ανασκοπεί τα τέσσερα χρόνια του στον Λευκό Οίκο, ενώ παράλληλα διαβεβαίωσε ότι η θεραπεία στην οποία υποβάλλεται για καρκίνο πάει «πραγματικά καλά».

Ο 83χρονος Δημοκρατικός πολιτικός αποκάλυψε τον Μάιο του 2025 ότι πάσχει από «επιθετικό» καρκίνο του προστάτη.

«Πέρασα πολύ χρόνο με την οικογένειά μου. Πάσχω από καρκίνο, κάνω θεραπεία και όλα πηγαίνουν πραγματικά καλά», είπε σε ένα σύντομο, βιντεοσκοπημένο μήνυμά του που αναρτήθηκε σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Μπάιντεν εξήγησε ότι το βιβλίο του θα είναι αφιερωμένο «στις προκλήσεις που αντιμετωπίσαμε ως έθνος, στις αποφάσεις που έλαβα και στο γιατί τις έλαβα».

Η θητεία του στην προεδρία των ΗΠΑ ξεκίνησε με την επίθεση στο Καπιτώλιο, στις 6 Ιανουαρίου 2021, από υποστηρικτές του Ντόναλντ Τραμπ που ήθελαν να εμποδίσουν την επικύρωση της νίκης του στις εκλογές, μετά τους ψευδείς ισχυρισμούς του Ρεπουμπλικάνου υποψηφίου.

Κατά την τετραετή παραμονή του στην προεδρία ο Μπάιντεν χρειάστηκε να αντιμετωπίσει, μεταξύ άλλων, την κρίση της πανδημίας Covid-19 και την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, τον Φεβρουάριο του 2022.

Ο 46ος πρόεδρος των ΗΠΑ είπε επίσης ότι στο βιβλίο του θα αναφερθεί στους λόγους που τον ανάγκασαν να αποσυρθεί από τη διεκδίκηση μιας δεύτερης θητείας, στις εκλογές του 2024. Αντί για αυτόν, υποψήφια των Δημοκρατικών απέναντι στον Ντόναλντ Τραμπ ήταν η τότε αντιπρόεδρος Κάμαλα Χάρις, σύμφωνα με το ΑΠΕ

Το βιβλίο «Υποσχέσου μου, Αμερική», θα κυκλοφορήσει στις 17 Νοεμβρίου, λίγες εβδομάδες μετά τις ενδιάμεσες εκλογές για την ανανέωση του Κογκρέσου.