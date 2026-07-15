Η ποιότητα του αέρα στο Τορόντο ήταν σήμερα η χειρότερη μεταξύ μεγάλων πόλεων παγκοσμίως, καθώς ο καπνός από τις δασικές πυρκαγιές που μαίνονται στο βορειοδυτικό Οντάριο σκοτείνιασε τον ουρανό και ανάγκασε τις αρχές να εκδώσουν προειδοποιήσεις για την υγεία καλώντας τους κατοίκους να περιορίσουν τις εξωτερικές δραστηριότητες, την ώρα που οι θερμοκρασίες παραμένουν σε υψηλά επίπεδα.

Η μετεωρολογική υπηρεσία του Καναδά Environment Canada ανέφερε πως ο Δείκτης Ποιότητας του Αέρα (Air Quality Health Index- AQHI) έφθασε στο επίπεδο 10+, που χαρακτηρίζεται ως «πολύ υψηλός κίνδυνος», για το Τορόντο.

Η IQAir, μια ελβετική εταιρεία τεχνολογίας που αξιολογεί την ποιότητα του αέρα, κατέταξε το Τορόντο στην πρώτη θέση του καταλόγου των πόλεων παγκοσμίως με τη χειρότερη ποιότητα αέρα, ξεπερνώντας την Κινσάσα, στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, τη Μεντάν στην Ινδονησία και το Δελχί στην Ινδία.

Ο καπνός από τις δασικές πυρκαγιές στον βόρειο Καναδά τα τελευταία χρόνια έχει επίσης εξαπλωθεί σε μεγάλα τμήματα των ΗΠΑ, οδηγώντας τις αρχές να εκδώσουν προειδοποιήσεις για την υγεία, ιδίως των μικρών παιδιών και των ηλικιωμένων, που είναι πιο επιρρεπείς στα σωματίδια καπνού.

Ένα βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που δείχνει μια αμαξοστοιχία των καναδικών σιδηροδρόμων να περνά μέσα από τις φλόγες κοντά στο Άρμστρονγκ, στο Οντάριο, έγινε viral. Η καναδική σιδηροδρομική εταιρεία Canadian National ανακοίνωσε πως ανέστειλε προσωρινά τα δρομολόγια κοντά στο Άρμστρονγκ, ως προληπτικό μέτρο, εξαιτίας των πυρκαγιών. Οι εργαζόμενοι της CN στην περιοχή και κάτοικοι του Άρμστρονγκ απομακρύνθηκαν τη νύχτα της Δευτέρας, ανέφερε η CN.

Βάσει των τελευταίων στατιστικών στοιχείων από τις καναδικές υπηρεσίες, η περίοδος των πυρκαγιών ήταν έως τώρα λιγότερο δραματική στη χώρα σε σύγκριση με το 2023, έτος ρεκόρ και το 2025.

Περίπου 835 ενεργά πύρινα μέτωπα μαίνονται σήμερα στον Καναδά και 112 εξ αυτών θεωρούνται ανεξέλεγκτα, σύμφωνα με την κυβέρνηση.

Μέχρι στιγμής, 19 εκατομμύρια στρέμματα έχουν μετατραπεί σε στάχτες, ήτοι μια επιφάνεια που προσεγγίζει την έκταση της Σλοβενίας. Οι περισσότερες πυρκαγιές καίνε στις κεντρικές επαρχίες Μανιτόμπα, Σασκάτσουαν και Οντάριο.

Το 2023, σχεδόν 180 εκατομμύρια στρέμματα είχαν καεί στη χώρα.

Οι καναδικές αρχές εξέδωσαν πορτοκαλί συναγερμό λόγω της επιδείνωσης της ποιότητας του αέρα, εξαιτίας των καπνών, καλώντας τους κατοίκους του Τορόντο να μην βγαίνουν έξω, όσο είναι δυνατόν.

«Οι καπνοί από τις δασικές πυρκαγιές στο βορειοδυτικό Οντάριο έχουν ως αποτέλεσμα μια πολύ καλή ποιότητα αέρα και μια περιορισμένη ορατότητα» και οι συνθήκες δεν θα βελτιωθούν πριν από το πρωί της Παρασκευής, έγινε γνωστό από τις μετεωρολογικές υπηρεσίες.

«Η υγεία κάθε πολίτη κινδυνεύει (…). Περιορίστε τον χρόνο που περνάει έξω. Επαναπρογραμματίστε ή ακυρώστε τις αθλητικές δραστηριότητες ή υπαίθριες εκδηλώσεις», επισήμαναν.

Το Μόντρεαλ είχε γνωρίσει ένα παρόμοιο φαινόμενο, μικρότερης έντασης, το πρωί της Τρίτης