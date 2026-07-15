Η πρόεδρος του Μεξικού Κλαούντια Σεϊνμπάουμ απέρριψε σήμερα δηλώσεις του επικεφαλής της αμερικανικής υπηρεσίας δίωξης ναρκωτικών (DEA), ο οποίος υποστήριξε ότι υπάρχει «μια θανατηφόρα σύνδεση» μεταξύ της μεξικανικής κυβέρνησης και των καρτέλ ναρκωτικών της χώρας, χαρακτηρίζοντας τις δηλώσεις αυτές «ατυχείς» και αβάσιμες.

Ο διευθυντής της DEA, Τέρι Κόουλ, δήλωσε χθες ότι η μεξικανική κυβέρνηση και τα δίκτυα καρτέλ είναι «ένα και το αυτό» και η «πρώτη προτεραιότητα» της υπηρεσίας.

Στην καθημερινή συνέντευξη Τύπου, η Σεϊνμπάουμ έκανε λόγο για «μια πολύ ατυχής δήλωση». «Μοιάζει περισσότερο με πολιτική δήλωση παρά με μια δήλωση που στηρίζεται από αποδεικτικά στοιχεία», πρόσθεσε.

Η πρόεδρος του Μεξικού τόνισε ότι η DEA θα πρέπει να επικεντρώσει τις προσπάθειές της στην καταπολέμηση της διακίνησης, της διανομής και του ξεπλύματος χρήματος ναρκωτικών εντός των ΗΠΑ, τις οποίες η ίδια περιέγραψε ως τη μεγαλύτερη αγορά παράνομων ναρκωτικών στον κόσμο.

Χθες, η μεξικανική κυβέρνηση εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση απορρίπτοντας τα σχόλια του Κόουλ, χαρακτηρίζοντάς τα ασυνεπή με τα αποτελέσματα των προσπαθειών της κατά των καρτέλ.

Η ανακοίνωση επανέλαβε την προθυμία του Μεξικού να συνεργαστεί με την Ουάσινγκτον, υπό την προϋπόθεση ότι η συνεργασία αυτή σέβεται την κυριαρχία του Μεξικού.

Η διαμάχη έρχεται εν μέσω επιδείνωσης των σχέσεων μεταξύ ΗΠΑ και Μεξικού, μετά την άσκηση δίωξης από τις ΗΠΑ στον κυβερνήτη της Πολιτείας Σιναλόα, Ρούμπεν Ρότσα τον Απρίλιο. Η δίωξη αυτή προκάλεσε έντονη αντίδραση από την μεξικανική κυβέρνηση, η οποία δήλωσε ότι δεν υπάρχουν επαρκείς αποδείξεις για την εκτέλεση εντάλματος σύλληψής του.

Αυτή την εβδομάδα, το Μεξικό υπέβαλε επίσης μηνύσεις για τους θανάτους Μεξικανών υπηκόων κατά τις επιχειρήσεις της αστυνομίας μετανάστευσης στις ΗΠΑ.