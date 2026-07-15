Μία ασύλληπτη τραγωδία σημειώθηκε στον Πειραιά, όπου ένας 28χρονος και η 24χρονη σύντροφός του βρέθηκαν νεκροί μέσα στο αυτοκίνητό τους στο κλειστό πάρκινγκ πολυκατοικίας.

Το νεκρό ζευγάρι εντόπισε την Τρίτη 14/7 εντός του οχήματος ο πατέρας του 28χρονου, ο οποίος κατέβηκε στο γκαράζ και βρήκε τα δύο άτομα χωρίς τις αισθήσεις τους.

Προσπάθησε να τους κάνει ΚΑΡΠΑ, αλλά ήταν αργά

Παρά το σοκ, ο πατέρας του άνδρα επιχείρησε να τους προσφέρει τις πρώτες βοήθειες εφαρμόζοντας καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ), ενώ ειδοποίησε άμεσα το ΕΚΑΒ και την Αστυνομία.

Οι διασώστες που έφτασαν στο σημείο δεν κατάφεραν να τους επαναφέρουν και διαπίστωσαν τον θάνατό τους.

Το αυτοκίνητο είχε τη μηχανή σε λειτουργία, ενώ βρισκόταν σε κλειστό χώρο. Το γεγονός αυτό οδηγεί τις Αρχές στο συμπέρασμα πως το ζευγάρι ενδεχομένως έχασε τη ζωή του από δηλητηρίαση από μονοξείδιο του άνθρακα.

Οι Αρχές έχουν αποκλείσει το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, ενώ αναμένονται οι ιατροδικαστικές εξετάσεις να ρίξουν φως στις ακριβείς συνθήκες που οδήγησαν στον θάνατό τους.

«Πιθανώς πρόκειται για ένα ατυχηματικό γεγονός»

Ο ιατροδικαστής, Δημήτρης Γαλεντέρης, μίλησε σήμερα στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega» και εξήγησε πως «το μονοξείδιο το οποίο ουσιαστικά αποτελεί και το δηλητήριο είναι άοσμο αέριο. Παρ’ όλα αυτά τα καυσαέρια έχουν πολύ έντονη μυρωδιά. Αυτό είναι ένα αντικρουόμενο στοιχείο. Δηλαδή, φυσικά και αντιλήφθηκαν ότι τα καυσαέρια εισέρχονται μέσα στο όχημα. Δεν γίνεται να μην γίνει αντιληπτή η είσοδος. Πολύ πιθανό να μην έχει αξιολογηθεί σωστά, να είναι ένα ατυχηματικό γεγονός, ή μπορεί και να είναι οτιδήποτε άλλο. Νομίζω ότι πρέπει να ολοκληρωθεί η έρευνα για να έχουμε μια πλήρη εικόνα για το τι ακριβώς έχουμε μπροστά μας. Σε κάθε περίπτωση, να πούμε ότι το μονοξείδιο είναι ένα αέριο το οποίο ουσιαστικά, σταδιακά, σε βάζει σε μια ληθαργική κατάσταση, υπνηλία κάπου αρχικά και ληθαργική στη συνέχεια, οπότε και επέρχεται ο θάνατος πολύ ομαλά».

«Υπάρχουν στάδια φυσικά. Είναι η κεφαλαλγία, μια δυσφορία. Ενδεχομένως, μια τάση προς έμετο ή έναν κοιλόπονο. Και μετά προχωράμε προς τον λήθαργο. Δεν πηδάμε τα στάδια. Αυτά τα στάδια υπάρχουν. Η ώρα του να χάσεις τις αισθήσεις σου εξαρτάται από την πυκνότητα του μονοξειδίου στον αέρα. Το πλέον συμβατό θεωρώ είναι το ατυχηματικό. Εφόσον δεν υπάρχουν άλλα στοιχεία, αλλά καλό είναι να περιμένουμε να ολοκληρωθεί η αστυνομική έρευνα για να έχουμε μια πλήρη εικόνα σχετικά με τις συνθήκες», συμπλήρωσε.

«Στην περίπτωση του μαγκαλιού, η καύση είναι τέλεια, δεν υπάρχει παραγωγή μονοξειδίου και οι ένοικοι αποκοιμούνται. Με αποτέλεσμα, το μαγκάλι να σβήσει, και, κατά τη διάρκεια του ύπνου να υπάρξει παρουσία του μονοξειδίου. Αυτό είναι το τυπικό σενάριο βάσει του οποίου δεν αντιλαμβάνονται την παρουσία του μονοξειδίου, οπότε και καταλήγουν κατά τη διάρκεια του ύπνου τους. Εδώ είναι εντελώς διαφορετικό, εδώ είναι ανάποδο ενδεχομένως, γιατί εδώ έχεις πρώτα την παρουσία των καυσαερίων, και μετά επέρχεται ο ύπνος, ο λήθαργος και ο θάνατος. Πρέπει να γίνει η επαλήθευση της δηλητηρίασης, δηλαδή θα πρέπει να παρθούν δείγματα, για να γίνει ο ειδικός έλεγχος και να αποκαλυφθεί ότι όντως αυτή είναι η αιτία θανάτου και να γίνει και ένας τοξικολογικός, ευρύτερος έλεγχος για να δούμε αν υπάρχει και οποιαδήποτε άλλη ουσία ενδεχομένως που μπορεί να διαπιστωθεί. Πάντως από τις μέχρι τώρα πληροφορίες, κακώσεις δεν υπάρχουν, οπότε έχει αποκλειστεί ο βίαιος, τουλάχιστον τραυματικός, θάνατος», συνέχισε ο κ. Γαλεντέρης.

«Λόγω έλλειψης οξυγόνου έχουμε υπνηλία και απώλεια των αισθήσεων»

Για το νεκρό ζευγάρι στον Πειραιά μίλησε την Τρίτη 14/7 ο ιατροδικαστής, Γρηγόρης Λέων, τονίζοντας τη σοβαρότητα της κατάστασης, ενώ υπογράμμισε τους κινδύνους που κρύβουν οι αναθυμιάσεις σε κλειστούς χώρους.

«Λόγω έλλειψης οξυγόνου έχουμε υπνηλία και απώλεια των αισθήσεων», επεσήμανε χαρακτηριστικά ο ιατροδικαστής, σημειώνοντας ότι το εν λόγω σενάριο είναι συμβατό με τα μέχρι τώρα δεδομένα της υπόθεσης.

«Όταν παρκάρει ένα αυτοκίνητο με αναμμένη τη μηχανή και με ανοιχτό τον κλιματισμό, αυτό μπορεί να μας οδηγήσει σε συνθήκες που να έχουμε παραγωγή μονοξείδιου του άνθρακα εντός της καμπίνας το οποίο μπορεί να στερήσει το οξυγόνο από τα άτομα που βρίσκονται στον εν λόγω χώρο», δήλωσε.

«Αν μείνει αναμμένος ο κινητήρας για αρκετή ώρα και δεν μπορούν να εκτονωθούν τα καυσαέρια στο εξωτερικό περιβάλλον, αφού είναι κλειστή η γκαραζόπορτα, τα καυσαέρια θα περάσουν μέσω του κλιματισμού στην καμπίνα, οπότε μπορεί να επέλθει και θάνατος», δήλωσε ο ενεργειακός επιθεωρητής, Μιχάλης Χριστοδουλίδης.

«Αν βρεθούμε σε έναν χώρο ο οποίος είναι πια γεμάτος και κορεσμένος από καυσαέρια το ότι πατήσαμε το κουμπί της ανακύκλωσης του κλιματισμού δεν αρκεί για να μας σώσει. Μας προστατεύει τα πρώτα πέντε λεπτά μετά από ώρα η ανακύκλωση του αέρα θα αρχίσει να τραβάει και από το εξωτερικό και από τα καυσαέρια και αναγκαστικά εισπνέουμε τα δηλητηριώδη αέρια», εξηγεί στο MEGA ο Κώστας Λακαφώσης, μηχανολόγος – μηχανικός.

Ο 28χρονος Ιάσονας ήταν γνωστός και αγαπητός δικηγόρος και ενεργό μέλος της ποδοσφαιρικής ομάδας του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Η 24χρονη έκανε τα πρώτα της επαγγελματικά βήματα στον χώρο της δικηγορίας. Μπροστά στο γκαράζ όπου εντοπίστηκε νεκρή, η μητέρα της κατέρρευσε.