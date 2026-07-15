«Σα βγεις στον πηγαιμό για την Ιθάκη, να εύχεσαι να ‘ναι μακρύς ο δρόμος, γεμάτος περιπέτειες, γεμάτος γνώσεις…». Δεν ξέρω, αν ο Κρίστοφερ Νόλαν μέσα σε αυτά τα 20 χρόνια που επεξεργαζόταν την Οδύσσεια του Ομήρου για να τη μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη, διάβασε και το ποίημα του Καβάφη, όμως, σίγουρα στη δική του εκδοχή ο Οδυσσέας σε αυτό το μακρύ ταξίδι μέχρι να φτάσει στην Ιθάκη του, βρέθηκε αντιμέτωπος με Λαιστρυγόνες και Κύκλωπες κι επέστρεψε, έχοντας κατακτήσει την αυτογνωσία πως δεν είναι άτρωτος, δεν είναι θεός, αλλά ένας κοινός θνητός.

Ωστόσο, μακρύ είναι και το ταξίδι στο νολανικό σύμπαν που αν μη τι άλλο είναι συναρπαστικό, με αρκετές, όμως, ενστάσεις. Για να είμαι ειλικρινής, εδώ και δύο μέρες που είδα την Οδύσσεια στη δημοσιογραφική προβολή, προσπαθώ να βάλω σε μια τάξη όλες τις σκέψεις που κάνω γύρω από την ταινία. Και δεν θυμάμαι πότε ήταν η τελευταία φορά που μια ταινία με έχει προβληματίσει τόσο, όσο αυτή. Θυμάμαι, όμως, πότε ήταν η τελευταία φορά που ενθουσιάστηκα με ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν: το 2014 με το «Interstellar». Και λίγα χρόνια πριν, με τον «Σκοτεινό Ιππότη» και τον Χιθ Λέτζερ ως Τζόκερ. Εκεί, ναι ο κορυφαίος σκηνοθέτης μάς είχε εκπλήξει με την επιλογή του Λέτζερ, «κλείνοντας» και τα στόματα εκείνων που τον είχαν αμφισβητήσει. Δεν θα έλεγα πως συμβαίνει το ίδιο στην «Οδύσσεια», με την επιλογή -για παράδειγμα- της Λουπίτα Νιόνγκο στον ρόλο της «Ωραίας Ελένης», για την οποία στο σήμερα ξεκίνησε ένας μεγάλος «διαδικτυακός» πόλεμος.

Αν αφήσουμε, όμως, στην άκρη όλα όσα προκάλεσαν τον διαδικτυακό ξεσηκωμό και δούμε την ταινία καθαρά κινηματογραφικά, νομίζω πως θα συμφωνήσουμε ότι δεν έχουμε ζήσει παρόμοια εμπειρία. Μιλάμε για ένα πραγματικά οπτικοακουστικό υπερθέαμα που δεν έχει προηγούμενο. Επί σχεδόν 3 ώρες βιώνεις κάτι το μαγικό και σίγουρα θα το κουβαλάς για καιρό ακόμη. Αν, ωστόσο, θελήσουμε να αφήσουμε το θέαμα και περάσουμε στον… άρτον, οι ενστάσεις είναι αρκετές.

Είδαμε την «Οδύσσεια» και αυτές είναι οι εντυπώσεις μας.

Τι μας άρεσε στην «Οδύσσεια»

Η σκηνοθεσία: Ο Κρίστοφερ Νόλαν θεωρείται ένας από τους ελάχιστους σκηνοθέτες που μπορούν να γυρίσουν τεράστια blockbusters, τα οποία είναι ταυτόχρονα εμπορικά και ποιοτικά. Το ρίσκο να δημιουργήσει μια ταινία γυρισμένη εξολοκλήρου με IMAX τού βγήκε, κάνοντας τον θεατή να νιώθει ότι αποτελεί μέρος της ιστορίας. Για παράδειγμα, στη σκηνή με τη Χάρυβδη, νιώθεις πως το τέρας θα αρπάξει κι εσένα. Στο τεχνικό κομμάτι, λοιπόν, της ταινίας ο Νόλαν αξίζει όλα τα εύσημα και όλα τα βραβεία, ανοίγοντας έναν νέο δρόμο στον κινηματογράφο και μάλιστα στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης. Στα συν, επίσης, το πώς παρουσιάζει τα μυθικά τέρατα, οι σκηνές στη θάλασσα, τα εντυπωσιακά εφέ, η επιλογή των φυσικών τοποθεσιών για τα γυρίσματα, ακόμη και για απαιτητικές σκηνές. Στο κομμάτι της μεταφοράς του ομηρικού έπους στη μεγάλη οθόνη με τη δική του σύγχρονη ματιά, ο σκηνοθέτης σεβάστηκε αρκετά το κείμενο, χρησιμοποιώντας λεπτομέρειες από τον Όμηρο, όπως η σκηνή με τον Οδυσσέα και τον σκύλο του, τον Άργος ή η αναφορά ότι ο Ορέστης σκότωσε τη μητέρα του, την Κλυταιμνήστρα και τον εραστή της. Ο Νόλαν έχει μελετήσει τον Όμηρο, αποφεύγοντας υπερβολές και διαστρεβλώσεις στην ιστορία, όπως είχαμε δει στην «Τροία» το 2004. Δεν αναφέρομαι στο καστ, θα το δούμε παρακάτω.

Η ανθρώπινη διάσταση των ηρώων: Ο Νόλαν δίνει τεράστια σημασία στο συναισθηματικό υπόβαθρο των ηρώων, με απόλυτο επίκεντρο τον ίδιο τον Οδυσσέα. Δεν τον παρουσιάζει απλώς ως έναν άτρωτο, μυθικό πολεμιστή, γνωστό για την ευφυΐα και τη στρατηγική που του απέδωσαν και τον τίτλο του «πολυμήχανου», αλλά ως έναν βαθιά βασανισμένο άνθρωπο που παλεύει με τις ενοχές, τις τύψεις, τον φόβο και τη νοσταλγία για την πατρίδα του. Η εσωτερική του πάλη ανάμεσα στην ηθική κατάπτωσή του και την επιθυμία για επιστροφή είναι ο πραγματικός πυρήνας της ταινίας. Ο Νόλαν καταφέρνει να αποτυπώσει τη μοναξιά και την υπαρξιακή αγωνία του Οδυσσέα, αν και από ένα σημείο και μετά -ειδικά στις σκηνές με τη Ζεντάγια και την αμερικάνικη προφορά της- νομίζεις πως είναι στρατιώτης που επιστρέφει από το… Βιετνάμ!

Η ερμηνεία του Ματ Ντέιμον: Κι εδώ ακριβώς έρχεται ο Ματ Ντέιμον, σε μία από τις κορυφαίες στιγμές της καριέρας του, για να παραδώσει μια βαθιά εσωτερική ερμηνεία. Αποφεύγοντας τις θεατρικές υπερβολές και τους εύκολους εντυπωσιασμούς, ο Ματ Ντέιμον αποτυπώνει με απόλυτο μέτρο και χαμηλούς τόνους τον ψυχικό κάματο του ήρωα, δικαιώνοντας απόλυτα την επιλογή του Νόλαν.

Η Αν Χάθαγουεϊ ως Πηνελόπη: Είναι πραγματικά δύσκολο να φανταστώ ιδανικότερη επιλογή. Η Αν Χάθαγουεϊ είναι η Πηνελόπη. Με μια εξαιρετικά ήρεμη αλλά στιβαρή παρουσία, αποφεύγει τις ερμηνευτικές υπερβολές και καταφέρνει, ακόμη και στις πιο φορτισμένες δραματικές σκηνές, να διατηρεί μια δωρική αξιοπρέπεια και μια εσωτερική δύναμη που ταιριάζει απόλυτα σε μια βασίλισσα.

Το υπόλοιπο καστ: Θα το πω, δεν το είχα στον Τομ Χόλαντ να είναι τόσο καλός στον ρόλο του Τηλέμαχου, όπως και ο Ρόμπερτ Πάτινσον στον ρόλο του Αντίνοου που είναι ο ορισμός του μοχθηρού. Η Σαρλίζ Θερόν ως Καλυψώ αποπνέει την απαραίτητη γοητεία, ενώ η Ζεντάγια καταφέρνει να δώσει μια γήινη, ανθρώπινη διάσταση στη θεά Αθηνά —αν και εδώ διατηρώ τις ενστάσεις μου για το πώς επέλεξε ο σκηνοθέτης να την παρουσιάσει σεναριακά, ενώ δεν έκαναν κάτι με την προφορά της που είναι έντονα αμερικάνικη. Όσο για τον Έλιοτ Πέιτζ, που τελικά δεν υποδύεται τον Αχιλλέα, αλλά τον Σίνωνα, είναι επίσης καλός, με τη σκηνή στον Άδη να βγάζει αυτή τη συσσωρευμένη οργή με υποδειγματικό τρόπο.

Η σκηνή με την Κίρκη: Πρόκειται για μία από τις πιο εμβληματικές σκηνές του ομηρικού έπους, με τον Νόλαν να της δίνει στοιχεία θρίλερ. Η Σαμάνθα Μόρτον είναι εξαιρετική ως μάγισσα Κίρκη, ενώ η μεταμόρφωση των συντρόφων του Οδυσσέα σε γουρούνια γίνεται με λίγο υπερβολικό, αλλά εντυπωσιακό τρόπο.

Η σκηνή με τον Δούρειο Ίππο: Από τις πιο εντυπωσιακές της ταινίας. Ναι, ο Δούρειος Ίππος δεν είναι όπως τον έχουμε στο μυαλό -έχουμε επηρεαστεί και από την «Τροία»- αλλά είναι εντυπωσιακός. Ειδικά, το πλάνο που είναι ο μισός βυθισμένος στην ακτή, είναι καθηλωτικό. Αλλά και η σκηνή που δείχνει τους Αχαιούς μέσα στην κοιλιά του, κλειστοφοβική με μια ωμή περιγραφή που σε ταράζει, ενώ νομίζεις ότι είσαι κι εσύ κάπου εκεί στριμωγμένος.

Τι δεν μας άρεσε:

Η Λουπίτα Νιόνγκο ως Ωραία Ελένη: Για να είμαι ειλικρινής, αν ήμουν σκηνοθέτης, δεν θα την επέλεγα για τον συγκεκριμένο ρόλο. Όμως, δεν είμαι και ο Νόλαν επέλεξε τη Νιόνγκο, η οποία τελικά εμφανίζεται στην οθόνη μόλις για 4–5 λεπτά ως Ελένη (τη βλέπουμε επίσης σε ελάχιστα πλάνα ως Κλυταιμνήστρα), έχοντας όλες κι όλες δύο ατάκες. Μάλιστα, ο σκηνοθέτης έχει φροντίσει τη δική του Ελένη να την κάνει… άσχημη, βάζοντας τον Μενέλαο να σημαδέψει το μισό της πρόσωπο. Αν δεν είχε γίνει όλος αυτός ο χαμός, είναι από τις σκηνές στην ταινία που περνάνε αδιάφορες. Σε αυτό φταίει και η επιλογή του Τζον Μπέρνθαλ στον ρόλο του Μενέλαου, που μόνο με βασιλιά δεν μοιάζει. Αν μου έλεγες ότι διατηρεί μπουζουξίδικο έξω από τη Σπάρτη, θα το πίστευα περισσότερο. Με λίγα λόγια, για να κλείσω με την επιλογή της Νιόνγκο, ο δαιμόνιος Νόλαν που ξέρει καλά πώς να προκαλεί συζητήσεις, πέτυχε τον σκοπό του: ο χαμός στα social media λειτούργησε ως η ιδανική δωρεάν διαφήμιση, κρατώντας την «Οδύσσεια» στο επίκεντρο για μήνες.

Η απουσία Ελλήνων ηθοποιών: Ο Τζον Λεγκουιζάμο, ο οποίος υποδύεται τον βοσκό Εύμαιο, έχει καταγωγή από την Κολομβία, ο Χιμές Πατέλ που ενσαρκώνει τον Ευρύλοχο είναι Άγγλος ινδικής καταγωγής, ενώ ο Κόρεϊ Χόκινς στον ρόλο του Πόλυβου είναι Αφροαμερικανός. Η Λουπίτα Νιόνγκο έχει καταγωγή από την Κένυα, ενώ Αφροαμερικανός είναι και ο ράπερ Τράβις Σκοτ που εμφανίζεται στον ρόλο του αρχαίου Αοιδού και αφηγητή. Επίσης, ανάμεσα στους πολλούς μνηστήρες το μάτι μου πήρε κι έναν Ασιάτη. Ε, μέσα σε αυτό το πολυεθνικό καστ ο Νόλαν δεν βρήκε να χωρέσει Έλληνες ηθοποιούς. Θα χρειαζόταν μια πειστική εξήγηση γι’ αυτό το σνομπάρισμα. Εκτός και αν θεωρεί ότι τιμά την πατρίδα του Ομήρου με τη σκηνή με τον βοσκό που μιλάει ελληνικά και ο Ευρύλοχος κάνει τη μετάφραση στον επίσης Έλληνα Οδυσσέα. Ό,τι πιο άκυρο.

Η κάθοδος του Οδυσσέα στον Άδη: Πρόκειται για την ωραιότερη σκηνή της Οδύσσειας, τη Νέκυια, όπως ονομάζεται η ραψωδία λ, και ίσως την καλύτερη και από τα δύο ομηρικά έπη. Δεν λέω, είναι εντυπωσιακή η σκηνή στην ταινία, βοηθάει πολύ η μουσική του Λούντβιχ Γιόρανσον, νομίζεις πως έχεις κατέβει κι εσύ μαζί με τον Οδυσσέα στον Κάτω Κόσμο, αλλά θα προτιμούσα ο Νόλαν να είχε παραμείνει πιστός στον Όμηρο σε αυτό το κομμάτι.

Έκοψε σημαντικά κεφάλαια του έπους: Ναι η Οδύσσεια είναι μεγάλη σε έκταση και ήδη οι σχεδόν 3 ώρες είναι πολλές. Έπρεπε να κόψει. Αλλά δυστυχώς έκοψε σημαντικές ιστορίες, όπως αυτή με τη Ναυσικά.

Τριήρεις και περικεφαλαίες: Πήραμε την πρώτη γεύση/κρυάδα από το τρέιλερ. Και η αλήθεια είναι πως, αν και οι τριήρεις είναι εντυπωσιακές στη γενική τους εικόνα, στην πραγματικότητα περιμένεις ότι από κάπου θα εμφανιστεί ο Βίκινγκ… Λόθμπροκ. Το ίδιο ισχύει για τις περικεφαλαίες και κάποιες ενδυμασίες,. Υπάρχουν τέτοιες λεπτομέρειες για τις οποίες μπορείς να έχεις ενστάσεις, αλλά δεν είναι τόσο έντονες ώστε να χαλάσουν τη γενικότερη εικόνα της ταινίας.

Αξίζει να τη δεις;

Χρειάζεται κι ερώτηση; Εννοείται. Στην τελική, επειδή έχει γίνει τέτοιος χαμός, πρέπει να τη δεις για να σχηματίσεις τη δική σου άποψη. Συμβουλή: Αξίζει να τη δεις σε IMAX οθόνη για να ζήσεις όλη αυτή την εμπειρία. Ή σε μια κλειστή αίθουσα. Διαφορετικά, θα χαθεί αρκετή από τη μαγεία και θα σου μείνουν ως γεύση περισσότερο οι ενστάσεις που θα έχεις (αν έχεις) για την ταινία. Σε προσωπικό επίπεδο, αν εξαιρέσω το θέαμα, στον… άρτον, δεν πείστηκα. Δεν θα έβαζα την Οδύσσεια στις κορυφαίες ταινίες του Νόλαν.

Η υπόθεση

Η νέα ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν, Οδύσσεια, είναι μία μυθική επική περιπέτεια με γυρίσματα σε όλο τον κόσμο εξ ολοκλήρου με κάμερες IMAX.

Σκηνοθεσία: Κρίστοφερ Νόλαν

Σενάριο: Κρίστοφερ Νόλαν

Μουσική: Λούντβιχ Γκόρανσον

Πρωταγωνιστούν: Ματ Ντέιμον, Τομ Χόλαντ, Αν Χάθαγουεϊ, Ρόμπερτ Πάτινσον, Λουπίτα Νιόνγκο, Ζεντάγια

Διάρκεια: 172 λεπτά

Η.Π.Α., Ηνωμένο Βασίλειο, 2026

Διανομή: Tanweer