Ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) ανακοίνωσε ότι παρατείνεται η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα οικονομικών ενισχύσεων – βραβείων του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ, το οποίο απευθύνεται σε τρίτεκνες και πολύτεκνες μητέρες, καθώς και σε τρίτεκνους και πολύτεκνους μονογονείς πατέρες που είναι δικαιούχοι του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας.

Η αρχική προθεσμία έληγε στις 15 Ιουλίου 2026, ωστόσο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν πλέον να καταθέσουν τις αιτήσεις τους έως και την Τετάρτη 22 Ιουλίου 2026

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από την άμεσα δικαιούχο των παροχών του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ μητέρα ή μονογονέα πατέρα στην ειδική εφαρμογή του ΟΠΕΚΑ, που είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση https://www.idika.gr/lae-miteres/, έως και την Τετάρτη 22 Ιουλίου 2026 στις 23:59 μ.μ. Το πρόγραμμα αφορά στην καταβολή ποσού 700 ευρώ σε 2.300 τρίτεκνες μητέρες και 1.000 ευρώ σε 600 πολύτεκνες μητέρες, ή σε μονογονείς πατέρες, τρίτεκνους ή πολύτεκνους αντίστοιχα.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση οι ενδιαφερόμενες μητέρες και μονογονείς πατέρες μπορούν να απευθύνονται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected]

Περισσότερες πληροφορίες για τα προγράμματα ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Οργανισμού https://opeka.gov.gr/