Ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζέι Ντι Βανς, υποστήριξε ότι η γενική κατεύθυνση του μνημονίου κατανόησης με το Ιράν παραμένει θετική, παρά τη φαινομενική κλιμάκωση της έντασης μεταξύ των δύο πλευρών.

Μιλώντας στο podcast του Τζο Ρόγκαν για την πορεία των διαπραγματεύσεων με την Τεχεράνη, ο Βανς ισχυρίστηκε ότι στο εσωτερικό της ιρανικής ηγεσίας υπάρχει βαθύ χάσμα. Από τη μία πλευρά, όπως είπε, βρίσκονται οι πραγματιστές που επιθυμούν συμφωνία με τις ΗΠΑ και, από την άλλη, οι σκληροπυρηνικοί που αντιτίθενται σε αυτήν.

Σύμφωνα με τον Αμερικανό αντιπρόεδρο, οι σκληροπυρηνικοί «πανικοβλήθηκαν» μετά την επίτευξη της συμφωνίας, όταν διαπίστωσαν τις ποσότητες πετρελαίου που οι ΗΠΑ κατάφεραν να διοχετεύσουν μέσω των Στενών του Ορμούζ. Για τον λόγο αυτόν, όπως υποστήριξε, άρχισαν να βάζουν στο στόχαστρο πλοία στην περιοχή.

«Ουσιαστικά είπαν “θα προσπαθήσουμε να το κλείσουμε. Φοβόμαστε ότι θα χάσουμε το διαπραγματευτικό μας πλεονέκτημα”. Οι πραγματιστές στο σύστημά τους λένε “αυτό ήταν λάθος. Ας συνεχίσουμε τις συνομιλίες”», ανέφερε ο Βανς.

Joe Rogan asks JD Vance why President Trump keeps saying a deal has been made with Iran and then starts bombing them again.



Vance: “We are on the right trajectory, it’s just going to be really messy. There’s going to be a lot of starts and stops.” pic.twitter.com/FimEZHfGJK — The American Conservative (@amconmag) July 15, 2026

«Ξέρω πώς θα καταλήξει τελικά όλο αυτό; Φυσικά και όχι. Αυτό που κάνουμε, όμως, είναι ένας λεπτός διπλωματικός χορός, στον οποίο χρησιμοποιούμε οικονομικούς μοχλούς πίεσης, καρότα και μαστίγια, προσπαθούμε να συνομιλήσουμε με τους πραγματιστές και, όταν διαπράττουν πράξεις βίας, απαντάμε», δήλωσε.

Ο Βανς πρόσθεσε ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις, οι οικονομικές πιέσεις και οι διπλωματικές επαφές εξελίσσονται παράλληλα, με στόχο να οδηγηθούν οι σχέσεις των δύο χωρών σε καλύτερη κατεύθυνση.

«Όλα αυτά συμβαίνουν ταυτόχρονα, ώστε να μπούμε σε καλύτερη τροχιά. Ναι, αυτή τη στιγμή πυροβολούν, αλλά παρ’ όλα αυτά, έχει καταστραφεί το πυρηνικό τους πρόγραμμα; Ναι. Στο πλαίσιο της ευρύτερης διαπραγμάτευσης, όλα γίνονται ταυτόχρονα για να οδηγηθούμε σε καλύτερη κατεύθυνση», ισχυρίστηκε.

Παρά τους αμερικανικούς ισχυρισμούς ότι το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν έχει καταστραφεί, η Τεχεράνη εξακολουθεί να διαθέτει αποθέματα ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού, ενώ υπάρχουν και άλλες εγκαταστάσεις εμπλουτισμού που δεν έχουν αποτελέσει στόχο αμερικανικών επιθέσεων.

Ο Βανς ανέφερε ακόμη ότι πλέον διακινείται περισσότερο πετρέλαιο μέσω των Στενών του Ορμούζ σε σύγκριση με την περίοδο του πολέμου.

Παράλληλα, εξαπέλυσε επίθεση κατά των συντηρητικών «γερακιών» στις ΗΠΑ, τα οποία, όπως είπε, θεωρούν ότι η μοναδική λύση είναι να «βομβαρδίσουν το Ιράν μέχρι εξαφάνισης».

Κατά τον ίδιο, οι υποστηρικτές αυτής της γραμμής επιδιώκουν την ανατροπή του ιρανικού καθεστώτος, παρότι η προηγούμενη εμπειρία των Ηνωμένων Πολιτειών από τέτοιες επιχειρήσεις δεν ήταν θετική και μια ανάλογη απόπειρα θα απαιτούσε μαζική ανάπτυξη χερσαίων δυνάμεων.