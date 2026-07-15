Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν πυραυλική επίθεση εναντίον του δεξαμενόπλοιου Belma, υποστηρίζοντας ότι το πλοίο κατευθυνόταν προς το νησί Χαργκ και ιρανικό λιμάνι, με αποτέλεσμα να το ακινητοποιήσουν.

Σύμφωνα με τη Διοίκηση Κεντρικών Επιχειρήσεων των ΗΠΑ (CENTCOM), χρησιμοποιήθηκαν πύραυλοι Hellfire εναντίον του δεξαμενόπλοιου με σημαία Κουρασάο, αφού το πλήρωμά του αγνόησε επανειλημμένες προειδοποιήσεις.

Η CENTCOM ανέφερε ότι οι πύραυλοι έπληξαν την καπνοδόχο του πλοίου, με αποτέλεσμα αυτό να μην συνεχίσει την πορεία του προς το Ιράν.

U.S. Central Command (CENTCOM) forces have disabled the Curaçao-flagged tanker M/T Belma after the vessel ignored repeated warnings and continued toward Kharg Island, Iran's primary oil export terminal, in violation of the reimposed U.S. naval blockade.



According to CENTCOM, a… pic.twitter.com/M2EQpUPHxE — OSINTdefender (@sentdefender) July 15, 2026

Όπως επισημαίνει η αμερικανική διοίκηση, από την επανέναρξη του αμερικανικού αποκλεισμού κατά του Ιράν χθες, δύο πλοία συμμορφώθηκαν στις οδηγίες των αμερικανικών δυνάμεων και άλλαξαν πορεία, ενώ το Belma αποτέλεσε στόχο στρατιωτικής επιχείρησης.