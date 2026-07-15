Ο δεύτερο ημιτελικός μεταξύ της Αγγλίας και της Αργεντινής κλέβει την παράσταση στο Μουντιάλ 2026 με έπαθλο το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό.

Μετά από ένα πρώτο ημίχρονο που δεν είχε πολλές φάσεις και έληξε χωρίς τέρματα (0-0), στο δεύτερο ημίχρονο η Αγγλία κατάφερε να πάρει το προβάδισμα.

Στο 55’, ο Ρότζερς έβγαλε υπέροχη σέντρα ακριβείας από δεξιά και ο Άντονι Γκόρντον στο δεύτερο δοκάρι πλάσαρε για το 1-0.

Η Αργεντινή από εκείνο το σημείο και μετά ανέβασε την απόδοσή της και στο 85’ κατάφερε να φτάσει στην ισοφάριση με έναν κεραυνό του Ένσο Φερνάντες.

Η Αργεντινή συνέχισε να πιέζει και τελικά κατάφερε να κάνει την ανατροπή στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. Ο Μέσι έκανε τη σέντρα από δεξιά και ο Λαουτάρο Μαρτίνες με κεφαλιά έκανε το 1-2.