Ο αποψινός ημιτελικός του Μουντιάλ ανάμεσα στην Αγγλία και την Αργεντινή αποτελεί το απόλυτο θέμα συζήτησης σε κάθε γωνιά του πλανήτη και μετατρέπεται σε καθαρά εθνική μάχη. Λίγες ώρες πριν από τη σέντρα, η αντιπρόεδρος της Αργεντινής, Βικτόρια Βιγαρουέλ, φρόντισε να ανάψει φωτιές, με μια άκρως επιθετική ανάρτησή της στο X, όπου η 51χρονη πολιτικός αναφέρθηκε στα νησιά Φόκλαντς, στον Λιονέλ Μέσι και χαρακτήρισε ανοιχτά τους Άγγλους σφετεριστές και εισβολείς.



«Παίζουμε εναντίον των σφετεριστών πειρατών. Αυτός δεν είναι απλώς ένας ακόμη αγώνας. Δεν θα είμαι πολιτικά ορθή ή ψυχρή. Εναντίον των Άγγλων, είναι πάντα κάτι περισσότερο. Είναι οι Μαλβίνες, είναι ο Ντιέγκο, είναι ο τελευταίος χορός του Λέο, είναι να βάλουμε φρένο στους εισβολείς. Εμπρός Αργεντινή! Γιατί μέχρι την τελευταία μας ανάσα, θα διεκδικούμε αυτό που μας ανήκει» έγραψε χαρακτηριστικά η Βιγαρουέλ, η οποία διαθέτει τεράστια απήχηση στη χώρα της.

Mañana jugamos contra los piratas usurpadores.

No es un partido más.

No voy a ser políticamente correcta ni pecho frío, contra los ingleses siempre es algo más. Es Malvinas, es el Diego, es la última de Leo y es pararle el carro a los invasores.

¡Aguante Argentina! Porque… — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) July 15, 2026

Η ιστορική και βαθιά αντιπαλότητα των δύο χωρών ξεπερνά κατά πολύ τα στενά όρια των τεσσάρων γραμμών του γηπέδου, έχοντας έντονες πολιτικές και κοινωνικές προεκτάσεις.

Αργεντινή εναντίον Αγγλίας, ένα ντέρμπι μίσους στο Μουντιάλ

Στο χορτάρι, οι Παγκόσμιοι Πρωταθλητές του Λιονέλ Μέσι αντιμετωπίζουν την παρέα του Χάρι Κέιν και του Τζούντ Μπέλιγχαμ με φόντο το χρυσό εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ 2026.



Οι Λατινοαμερικάνοι θέλουν να υπερασπιστούν τα σκήπτρα τους, ενώ τα «λιοντάρια» διψούν να γράψουν ιστορία και να βάλουν τέλος σε μια οδυνηρή ξηρασία τίτλων που κρατά εδώ και 60 ολόκληρα χρόνια.

Πίσω από τη γιγαντιαία μάχη ξυπνούν μνήμες που έχουν στοιχειώσει το παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Από το θρυλικό «χέρι του Θεού» του Ντιέγκο Μαραντόνα το 1986 και την περίφημη αποβολή του Ντέιβιντ Μπέκαμ μετά το θέατρο του Ντιέγκο Σιμεόνε το 1998, η έχθρα παραμένει άσβεστη.

Αν και η Αγγλία υπερέχει ιστορικά στις αναμετρήσεις τους σε Παγκόσμια Κύπελλα, έχει να αντιμετωπίσει την Αργεντινή σε Μουντιάλ από το 2002, κάνοντας τη σημερινή τιτανομαχία ακόμη πιο ιστορική.