Λίβανος και Ισραήλ ολοκλήρωσαν σήμερα τις συνομιλίες τους στη Ρώμη, που διεξήχθησαν υπό τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, με έναν Αμερικανό αξιωματούχο να δηλώνει ότι σημειώθηκε πρόοδος για την εφαρμογή ενός σχεδίου που μπορεί να οδηγήσει στην έναρξη απόσυρσης ισραηλινών δυνάμεων από ορισμένα μέρη του νότιου Λιβάνου εντός ημερών.

Οι δύο μακροχρόνιοι εχθροί πραγματοποίησαν συνομιλίες σε επίπεδο πρεσβευτών στην αμερικανική πρεσβεία στη Ρώμη χθες Τρίτη και σήμερα Τετάρτη – στον έκτο γύρο απευθείας διαπραγματεύσεων μετά την επανέναρξη του πολέμου μεταξύ της Χεζμπολάχ και του Ισραήλ, στις 2 Μαρτίου, εν μέσω του αμερικανοϊσραηλινού πολέμου με το Ιράν.

Σύμφωνα με μια συμφωνία-πλαίσιο της 26ης Ιουνίου, Λίβανος και Ισραήλ συμφώνησαν να εφαρμόσουν ένα σχέδιο «πιλοτικής ζώνης» που θα προβλέπει τον αφοπλισμό ενόπλων οργανώσεων – προφανής αναφορά στη Χεζμπολάχ– καθώς και την ανάπτυξη Λιβανέζων στρατιωτών στον νότο και τη σταδιακή αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων που εξακολουθούν να κατέχουν λιβανέζικα εδάφη.

Όμως τα φονικά ισραηλινά πλήγματα συνεχίζονται και η Χεζμπολάχ απέρριψε τη συμφωνία και τις προσπάθειες αφοπλισμού της. Το Ισραήλ, στο μεταξύ, διαμηνύει ότι ο στρατός του θα παραμείνει στον νότιο Λίβανο, για όσο δεν αφοπλίζεται η Χεζμπολάχ.

Σε γραπτές δηλώσεις που διανεμήθηκαν σε δημοσιογράφους, ένας Αμερικανός αξιωματούχος χαρακτήρισε τις δύο ημέρες συνομιλιών στη Ρώμη ως «παραγωγικές και θετικές».

«Συμφωνήσαμε για τη δομή και τις κατευθυντήριες γραμμές για τη διαδικασία της πιλοτικής ζώνης, η οποία θα οριστικοποιηθεί και θα εφαρμοστεί τις επόμενες ημέρες», τόνισε ο αξιωματούχος.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι οι συνομιλίες θα προχωρήσουν σε τεχνική φάση για την εφαρμογή της συμφωνίας-πλαισίου και την επίτευξη μιας «ολοκληρωμένης συμφωνίας μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου».

Δεν υπήρξε άμεσο σχόλιο ούτε από τον Λίβανο ούτε από το Ισραήλ σχετικά με την πρόοδο που έχει σημειωθεί στις συνομιλίες.

Ο ισραηλινός στρατός έχει καταλάβει μια «ουδέτερη ζώνη», όπως την αποκαλεί, σε πλάτος 10 χιλιομέτρων κατά μήκος των συνόρων του Λιβάνου με το Ισραήλ. Ισραηλινοί αξιωματούχοι λένε ότι η ζώνη είναι απαραίτητη για την προστασία των ισραηλινών κοινοτήτων του βόρειου Ισραήλ από τις επιθέσεις που εξαπολύει η Χεζμπολάχ.

Ο Λίβανος έχει ζητήσει από το Ισραήλ να αρχίσει να αποσύρεται αμέσως, αλλά το Ισραήλ έχει δηλώσει ότι τα στρατεύματά του θα παραμείνουν στο νότιο Λίβανο όσο η Χεζμπολάχ παραμένει οπλισμένη.