Στην πρόβα τζενεράλε πριν το πρώτο φετινό ευρωπαϊκό ματς στον Παναθηναϊκό χτύπησαν «καμπάνες», καθώς η ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ ηττήθηκε με 4-1 από την Ραπίντ στην Βιέννη.

Οι «πράσινοι» ήταν κακοί αμυντικά κυρίως στο πρώτο ημίχρονο που δέχθηκαν τα τρία από τα τέσσερα τέρματα της Αυστριακής ομάδας. Παράλληλα ήταν αναποτελεσματικοί στην επίθεση.

Στο 14’ η Ραπίντ άνοιξε το σκορ, όταν η άμυνα του Παναθηναϊκού αδράνησε και ο Τίλιο νίκησε τον Πένια για το 1-0, ενώ τέσσερα λεπτά αργότερα οι γηπεδούχοι είχαν δοκάρι πάλι με τον Τίλιο.

Στο 19′ ο Παναθηναϊκός έχασε ευκαιρία για την ισοφάριση, όταν ο Ράστοντερ από δεξιά, έδωσε στον Ταμπόρδα, αλλά ο Χεντλ έδιωξε σε κόρνερ με το πόδι.

Στο 37’ το κενό στο κέντρο της άμυνας του «τριφυλλιού» κόστισε και πάλι, με τον Άνταμσεν να σκοράρει για το 2-0, με πλασέ, μετά το γύρισμα του Τίλιο.

Στο 43’ ο Χαϊνταρά εκμεταλλεύτηκε την έλλειψη επικοινωνίας μεταξύ των αμυντικών του Παναθηναϊκού και πλάσαρε για το 3-0 της Ραπίντ.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο Πααναθηναϊκός ξεκίνησε με φάση, όταν στο 49’, από το σουτ του Τσέριν έξω από την περιοχή ο Χεντλ έδιωξε σε κόρνερ.

Στο 88’ οι Αυστριακοί είχαν μεγάλη ευκαιρία με τον Όσβαλντ, το σουτ του οποίου απέκρουσε σε κόρνερ ο Πένια. Ο Ισπανός τερματοφύλακας όμως δεν υπολόγισε σωστά και δέχθηκε απευθείας γκολ από την εκτέλεση του κόρνερ από τον Σάουμπ για το 4-0.

Στο έξτρα μισάωρο που ακολούθησε οι δύο προπονητές χρησιμοποίησαν κυρίως νεαρούς παίκτες. Ο Παναθηναϊκός κατάφερε πάντως να μειώσει σε 4-1 στο 107’ με τον Παντελίδη.

Στο 112’ τραυματίστηκε στο δεξί γόνατο ο Ίγκι Ίνγκασον, αποχώρησε υποβασταζόμενος και υπάρχει έντονη ανησυχία για τη σοβαρότητα του τραυματισμού του.

ΡΑΠΙΝΤ ΒΙΕΝΝΗΣ: Χεντλ (65’ Γκάρτλερ), Σέλερ (65’ Τσέτκοβιτς), Ρο-Γιάο (65’ Ντεμίρ), Τίλιο (65’ Ρόκα), Ανταμσεν (65’ Κάρα), Ντεμίρ (65’ Γκούλικσεν), Άουερ (65’ Σέιντλ), Αμανέ (65’ Βούρμπραντ), Μπάιλιτς (65’ Σάουμπ), Χαϊντάρα (65’ Όσβαλντ), Μπόλα (65’ Γκρόλερ).

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ: Πένια (90′ Κότσαρης), Τσάπρας (90′ Ιωάννου), Ντε Φράι (62′ Ίνγκασον, 114′ Βύντρα), Τουμπά (90′ Λάβδας), Κυριακόπουλος (90′ Μπινιάρης), Τσέριν (73′ Τσιριβέγια), Καμαρά (80′ Κοντούρης), Ταμπόρδα (62′ Γιάγκουσιτς), Αντίνο (62′ Κάτρης), Ζαρουρί (73′ Παντελίδης), Ράστοντερ (62′ Τετέι).