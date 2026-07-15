Νέες πολιτικές εξελίξεις καταγράφονται στον ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, καθώς ο Παύλος Πολάκης ζητά την οικειοθελή απόσυρση της Ρένας Δούρου από τη διεκδίκηση της προεδρίας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, υποστηρίζοντας ότι μόνο μια ομόφωνη επιλογή μπορεί να σηματοδοτήσει την επανεκκίνηση του κόμματος.

Λίγες ώρες μετά την επιστροφή του στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, κύκλοι του περιβάλλοντός του ανέφεραν ότι η εκλογή του χωρίς αντίπαλο αποτελεί, κατά την άποψή του, βασική προϋπόθεση για την πολιτική ανασυγκρότηση του κόμματος και την επιτυχημένη συμμετοχή του στις επόμενες εθνικές εκλογές.

«Η ομόφωνη εκλογή μπορεί να επαναφέρει τον ΣΥΡΙΖΑ»

Σύμφωνα με συνεργάτες του βουλευτή Χανίων, ο Παύλος Πολάκης εκτιμά ότι η ανάδειξή του με ομοφωνία στην προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας θα μπορούσε να επανασυνδέσει τον ΣΥΡΙΖΑ με την κοινωνία και να διασφαλίσει την κοινοβουλευτική του παρουσία στην επόμενη Βουλή.

Όπως υποστηρίζουν, για να επιτευχθεί αυτό απαιτούνται δύο βασικές κινήσεις:

η ολοκλήρωση της πολιτικής ανασυγκρότησης του κόμματος και η αναπλήρωση των κεντρικών οργάνων από την Κεντρική Επιτροπή,

η οικειοθελής απόσυρση της υποψηφιότητας της Ρένας Δούρου, ώστε η εκλογή του νέου προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας να γίνει συναινετικά.

Νέα επίθεση κατά του Σωκράτη Φάμελλου

Νωρίτερα, ο Παύλος Πολάκης εξαπέλυσε νέα επίθεση κατά του παραιτηθέντος προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελλου, κάνοντας λόγο για «μικρότητα» και «αναξιοπρέπεια».

Η αντίδρασή του προκλήθηκε μετά την τηλεφωνική επικοινωνία του Σωκράτη Φάμελλου με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του κόμματος, Γιώργο Ξανθόπουλο, κατά την οποία ο πρώην πρόεδρος εξέφρασε τη διαφωνία του για τη διαδικασία που ακολουθήθηκε στην Κοινοβουλευτική Ομάδα.

Συγκεκριμένα, ο Σωκράτης Φάμελλος φέρεται να χαρακτήρισε προβληματική την απόφαση να προηγηθεί η εκλογή του Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας από την εκλογή του νέου προέδρου της, κάνοντας λόγο για μεθοδεύσεις που θα επέτρεπαν στον Παύλο Πολάκη να θέσει υποψηφιότητα.

Οι αιτιάσεις αυτές προκάλεσαν την έντονη αντίδραση του βουλευτή Χανίων, ο οποίος απάντησε με δημόσια ανάρτηση, ανεβάζοντας ακόμη περισσότερο τους τόνους στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ.

Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στις συνεδριάσεις των κομματικών οργάνων, καθώς το προσεχές Σάββατο αναμένεται να ληφθούν αποφάσεις για τη στρατηγική και την ανασυγκρότηση του κόμματος, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσει η διαδικασία ανάδειξης του νέου προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, σε μια περίοδο έντονων διεργασιών και εσωκομματικών ισορροπιών.