Η Αργεντινή εξασφάλισε το δεύτερο εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου, επικρατώντας με 2-1 της Αγγλίας σε έναν δραματικό ημιτελικό. Παρότι όλα έδειχναν ότι η αναμέτρηση θα γλιστρούσε από τα χέρια της στα τελευταία λεπτά, ο 39χρονος Λιονέλ Μέσι ανέλαβε δράση, μοιράζοντας δύο καθοριστικές ασίστ που οδήγησαν στην ανατροπή και χάρισαν στην «αλμπισελέστε» την πρόκριση.

Την πρόκριση στον τελικό είχε ήδη σφραγίσει από την προηγούμενη ημέρα η Ισπανία. Οι Ίβηρες κυριάρχησαν απέναντι στη Γαλλία, επικράτησαν με 2-0 χάρη σε εξαιρετική εμφάνιση και εξασφάλισαν την πρώτη τους παρουσία σε τελικό Μουντιάλ μετά το 2010.

Έτσι, όλα είναι πλέον έτοιμα για τη μεγάλη μάχη της Κυριακής 19 Ιουλίου, με τη σέντρα να είναι προγραμματισμένη για τις 22:00 (ώρα Ελλάδας) στη Νέα Υόρκη, όπου Αργεντινή και Ισπανία θα αναμετρηθούν με έπαθλο την κορυφή του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

Υπερθέαμα με παγκόσμια αστέρια πριν από τη σέντρα στη Νέα Υόρκη

Το στάδιο της Νέας Υόρκης ετοιμάζεται να φιλοξενήσει την Κυριακή 19 Ιουλίου τη σπουδαιότερη αναμέτρηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, με τη FIFA να έχει ετοιμάσει μια εντυπωσιακή τελετή λήξης πριν από τη σέντρα του μεγάλου τελικού.

Η αυλαία της διοργάνωσης θα πέσει με ένα φαντασμαγορικό υπερθέαμα, αντάξιο του πρώτου Μουντιάλ με τη συμμετοχή 48 εθνικών ομάδων. Στη σκηνή θα ανέβουν η Λάουρα Παουζίνι, η Νικόλ Σέρζινγκερ, ο Ρόμπι Γουίλιαμς και ο IShowSpeed, ενώ ξεχωριστή θα είναι και η συμμετοχή του διάσημου ηθοποιού Τομ Κρουζ.

Ιδιαίτερη στιγμή της βραδιάς θα αποτελέσει και η εμφάνιση της Τζένιφερ Χάντσον, η οποία θα ερμηνεύσει τον εθνικό ύμνο των Ηνωμένων Πολιτειών πριν από την έναρξη του τελικού. Παράλληλα, η FIFA έχει προαναγγείλει ότι τις επόμενες ημέρες θα αποκαλύψει επιπλέον καλλιτέχνες και επίσημους προσκεκλημένους που θα συμμετάσχουν στην εκδήλωση.

Οι φίλαθλοι που θα βρεθούν στις εξέδρες καλούνται να προσέλθουν εγκαίρως, καθώς η τελετή λήξης θα ξεκινήσει στις 13:30 τοπική ώρα, δηλαδή 90 λεπτά πριν από την έναρξη της αναμέτρησης.

Οι πύλες του γηπέδου θα ανοίξουν από τις 11:00 το πρωί, δίνοντας στους φιλάθλους τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε σειρά δράσεων και εκδηλώσεων, όπως διαδραστικές εμπειρίες, αποκλειστικές ενεργοποιήσεις, δώρα και ψυχαγωγικές δραστηριότητες που θα προηγηθούν του μεγάλου τελικού.