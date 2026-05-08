Η ατυχία χτύπησε ξανά τον Γιουσούφ Γιαζίτσι, με τον μέσο του Ολυμπιακού να περνά για τρίτη φορά στην καριέρα του τη δύσκολη δοκιμασία της ρήξης χιαστού.

Ο Τούρκος χαφ αποχώρησε τραυματίας από την προπόνηση και οι εξετάσεις που ακολούθησαν επιβεβαίωσαν το δυσάρεστο σενάριο, καθώς υπέστη νέα ρήξη χιαστού, ξανά στο ίδιο πόδι όπου είχε τραυματιστεί και στο περσινό παιχνίδι με τον Αστέρα AKTOR.

Πρόκειται για ακόμη ένα σοβαρό πλήγμα για τον ίδιο, αφού είναι η τρίτη φορά που αντιμετωπίζει ανάλογο τραυματισμό. Η πρώτη είχε σημειωθεί κατά τη θητεία του στη Λιλ, όταν έμεινε εκτός δράσης από τον Δεκέμβριο του 2019 έως και τον Απρίλιο του 2020.

Η επανάληψη του ίδιου τραυματισμού στο ίδιο σημείο προκαλεί έντονη ανησυχία, τόσο για την αποκατάστασή του όσο και για την επιστροφή του στην αγωνιστική δράση.