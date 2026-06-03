Η FA εξετάζει με τεράστια προσοχή το πώς θα χειριστούν οι παίκτες της Αγγλίας τον πρώην παίκτη της Άρσεναλ, Τόμας Πάρτεϊ, στον αγώνα των «Τριών Λιονταριών» με αντίπαλο τη Γκάνας στο Μουντιάλ.

Χαρακτηριστικά ρεπορτάζ των «Times» σημειώνει ότι η αγγλική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου (FA) κοιτάζει το συγκεκριμένο θέμα και το κάνει με μεγάλη σοβαρότητα. Επικεντρώνεται στο πώς να χειριστούν οι παίκτες της Αγγλίας την παραδοσιακή χειραψία πριν από τον αγώνα με τον μέσο της Γκάνας, Τόμας Πάρτεϊ, στο μεταξύ τους παιχνίδι στο Παγκόσμιο Κύπελλο, που είναι προγραμματισμένο για τις 23 Ιουνίου.

Ο άλλοτε παίκτης της Άρσεναλ (που παίζει και δεξιός μπακ αλλά και χαφ) είναι αντιμέτωπος με επτά κατηγορίες για βιασμό και μία για σεξουαλική επίθεση και αναμένεται να δικαστεί στο Δικαστήριο του Σάουθγουορκ. Είναι κανονικά στην αποστολή της Γκάνας για το Παγκόσμιο με τον ίδιο να δηλώνει αθώος για όλες τις κατηγορίες.

Ο Κάρλος Κεϊρόζ, προπονητής της Γκάνας, υπερασπίστηκε την επιλογή του αυτή επικαλούμενος και το τεκμήριο της αθωότητας. Εκτός των άλλων υπάρχουν βέβαια και οι Ντέκλαν Ράις και Μπουκάγιο Σάκα, οι οποίοι έπαιξαν μαζί με τον 32χρόνο διεθνή στην Άρσεναλ. Θα είναι στην αποστολή της Αγγλίας κάνοντας έτσι ακόμα πιο δύσκολη την κατάσταση.