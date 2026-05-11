Εικόνα οικονομικής σταθερότητας, με κύρια χαρακτηριστικά τα εισοδήματα από τη βουλευτική του αποζημίωση και τις σημαντικές αποταμιεύσεις προηγούμενων ετών, αποτυπώνεται στη δήλωση περιουσιακής κατάστασης του οικονομικού έτους 2025 (χρήση 2024) για τον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη.

Ειδικότερα, τα συνολικά καθαρά εισοδήματά του από μισθωτές υπηρεσίες, επιδόματα και λοιπές απολαβές διαμορφώνονται σε 57.599 ευρώ, αποτελώντας τη βασική πηγή εσόδων. Πρόκειται για ποσά που περιλαμβάνουν φορολογούμενα εισοδήματα, καθώς και εκείνα που υπάγονται σε ειδικά φορολογικά καθεστώτα ή απαλλαγές. Συμπληρωματικά, τα έσοδα από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα παραμένουν οριακά, φτάνοντας μόλις τα 8,7 ευρώ, ενώ επιπλέον 2.425 ευρώ καταγράφονται ως εισοδήματα που εξαιρούνται από φόρο και εισφορά.

Ιδιαίτερη βαρύτητα εμφανίζουν οι τραπεζικές καταθέσεις, οι οποίες ανέρχονται σε περίπου 234.000 ευρώ και προέρχονται από εισοδήματα προηγούμενων ετών. Τα ποσά αυτά είναι τοποθετημένα σε λογαριασμούς στους οποίους συνδικαιούχοι είναι τόσο ο ίδιος όσο και τρίτα πρόσωπα. Παράλληλα, καταγράφεται και ένας επιπλέον λογαριασμός με κατάθεση 1.070 ευρώ, που σχετίζεται με εισοδήματα της τρέχουσας χρήσης. Στο σκέλος της ακίνητης περιουσίας, η εικόνα είναι περιορισμένη, καθώς δηλώνεται ένα διαμέρισμα στην Αθήνα, χωρίς να προκύπτουν μεταβολές ή νέες αποκτήσεις κατά το εξεταζόμενο έτος.

