Αλλαγές που σχετίζονται κυρίως με την ενίσχυση της ακίνητης περιουσίας καταγράφονται στη δήλωση πόθεν έσχες του 2025 (χρήση 2024) για τον Αλέξη Τσίπρα, με τις μεταβολές να προκύπτουν από γονικές παροχές και κληρονομικά δικαιώματα.

Συγκεκριμένα, ο πρώην πρωθυπουργός σύμφωνα με τη σχετική δήλωση απέκτησε δύο διαμερίσματα στην περιοχή του Διόνυσου Αττικής, επιφανείας 119 και 211 τετραγωνικών μέτρων αντίστοιχα. Τα ακίνητα περιήλθαν στην κατοχή του μέσω γονικής παροχής, γεγονός που ενίσχυσε σημαντικά το ήδη υπάρχον χαρτοφυλάκιο ακινήτων του, χωρίς να απαιτηθεί άμεση καταβολή κεφαλαίου για την απόκτησή τους.

Παράλληλα, στη δήλωση αποτυπώνεται και η απόκτηση ποσοστού 25% σε οικόπεδο συνολικής έκτασης 855 τετραγωνικών μέτρων στο Αθαμάνιο Άρτας, το οποίο προήλθε από κληρονομιά. Η συγκεκριμένη εξέλιξη εντάσσεται στις μεταβολές περιουσιακής κατάστασης που σχετίζονται με οικογενειακές μεταβιβάσεις.

Σε ό,τι αφορά τα εισοδήματα, αυτά διαμορφώθηκαν για το 2024 στα 72.000 ευρώ, αντανακλώντας τις απολαβές και τις λοιπές οικονομικές δραστηριότητες του πρώην πρωθυπουργού. Την ίδια στιγμή, οι τραπεζικές καταθέσεις εμφανίζονται διόλου ευκαταφρόνητες, αφού έχει στην Εθνική Τράπεζα έναν λογαριασμό με 160.356 ευρώ, έναν με 64.756 ευρώ, έναν με 45.157 ευρώ και έναν με 54.133 ευρώ. Στα λοιπά περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνεται η κατοχή μοτοσυκλέτας 650 κυβικών εκατοστών, η οποία παραμένει στη δήλωση από προηγούμενα έτη. Επιπλέον, ο κ. Τσίπρας διατηρεί το 90% των μετοχών του Ινστιτούτου για την Ειρήνη και τη Δημοκρατία.

