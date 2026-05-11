Μετά την ολοκλήρωση των πρώτων προβών και τη δημοσιοποίηση σύντομων αποσπασμάτων από τις συμμετοχές, τα στοιχήματα για τη Eurovision αρχίζουν να διαμορφώνουν πιο καθαρή εικόνα για τα φαβορί της φετινής διοργάνωσης.

Στη δεύτερη θέση των αποδόσεων παραμένει ο Akylas με το τραγούδι «Ferto», ο οποίος θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον Α’ Ημιτελικό την Τρίτη 12 Μαΐου, διεκδικώντας την πρόκριση στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου.

Σταθερά στην κορυφή των προγνωστικών εξακολουθεί να βρίσκεται η Φινλανδία, που θεωρείται το μεγάλο φαβορί για τη νίκη στον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού. Το δίδυμο Pete Parkkonen και η βιολίστρια Linda Lampenius έχουν ξεχωρίσει με το τραγούδι «Liekinheitin», κερδίζοντας εντυπώσεις από τα πρώτα κιόλας δείγματα.

Στην τρίτη θέση των στοιχημάτων βρίσκεται η Δανία, ενώ την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν η Γαλλία, με ένα κομμάτι που ενσωματώνει στοιχεία όπερας, και η Αυστραλία. Ακολουθούν το Ισραήλ, η Μάλτα, η Ρουμανία, η Ιταλία και η Σουηδία, που παραμένουν επίσης δυνατές παρουσίες στη μάχη της πρόκρισης και της διάκρισης.

Όσον αφορά την Κύπρο, η οποία θα εμφανιστεί στον Β’ Ημιτελικό της Πέμπτης με το τραγούδι «Jalla», βρίσκεται αυτή τη στιγμή εκτός δεκάδας, στην 12η θέση των αποδόσεων, διατηρώντας ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο ανόδου όσο πλησιάζει ο διαγωνισμός.