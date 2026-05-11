«Σήμερα βάζουμε τον πρώτο σπόρο ώστε η εξωστρέφεια στη χώρα μας να ανθίσει. Όχι επειδή το επιβάλλουν οι συνθήκες, αλλά γιατί το επιτρέπουν οι δυνατότητές της», τόνισε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς, υπογραμμίζοντας ότι «η Ελλάδα διαθέτει ήδη όλα όσα χρειάζονται για να πρωταγωνιστήσει διεθνώς».

Κατά τη διαδικτυακή του ομιλία σε εκδήλωση της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής με θέμα τη συμβολή των ψηφιακών εργαλείων και των σύγχρονων μεθόδων διαχείρισης εξαγωγών στην ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας των ελληνικών προϊόντων, ο Μαργαρίτης Σχοινάς ανέδειξε την ανάγκη η χώρα να περάσει από τη λογική της αποσπασματικής παρουσίας σε μια συγκροτημένη στρατηγική εξαγωγικής ανάπτυξης.

Όπως σημείωσε «η Ελλάδα διαθέτει τη γη, το κλίμα, ανθρώπους με γνώση, εμπειρία και μεράκι, αλλά και προϊόντα που κουβαλούν ποιότητα, ιστορία και ταυτότητα». Εκείνο που απαιτείται πλέον είναι μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, συνέπεια και κυρίως μια κοινή στρατηγική που θα μετατρέψει αυτό το ισχυρό παραγωγικό αποτύπωμα σε πραγματική εθνική δύναμη.

Από τις κερασιές της Πέλλας στο μήνυμα της ελληνικής παραγωγής

Με ιδιαίτερα συμβολικό τρόπο περιέγραψε, άλλωστε, το παραγωγικό δυναμικό της χώρας, αναφερόμενος στην πρόσφατη επίσκεψή του στην Πέλλα και στις κερασιές της περιοχής, γεμάτες καρπό.

«Βλέπεις, δοκιμάζεις αυτά τα κεράσια και καταλαβαίνεις αμέσως τη δυναμική που υπάρχει. Καταλαβαίνεις ότι η ελληνική γη μπορεί να παράγει προϊόντα με ταυτότητα, ποιότητα και χαρακτήρα, προϊόντα που θα μπορούσαν -και πρέπει- να βρίσκονται στα πιο απαιτητικά ράφια και τραπέζια διεθνώς», ανέφερε. Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι η ποιότητα από μόνη της δεν αρκεί, καθώς η χώρα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει χρόνιες δυσλειτουργίες και οργανωτικές αδυναμίες που περιορίζουν τη διεθνή της δυναμική.

Μάλιστα, χρησιμοποίησε ως παράδειγμα ακόμη και την εικόνα του γραφείου του στο υπουργείο, όπου -όπως είπε- υπάρχουν ακόμη φθαρμένα σανίδια στο πάτωμα, τα οποία παραμένουν εκεί «για να θυμίζουν ότι καμία πραγματική αλλαγή δεν ξεκινά από τις βιτρίνες, αλλά από τη διάθεση να διορθώσεις όσα για χρόνια θεωρούσες φυσιολογικά».

«Η εξωστρέφεια είναι αλλαγή νοοτροπίας»

Ο κ. Σχοινάς υπογράμμισε ότι η εξωστρέφεια δεν αφορά μόνο τις εξαγωγές ή την οικονομία, αλλά συνολικά τη στάση της χώρας απέναντι στις δυνατότητές της. «Η εξωστρέφεια δεν προκύπτει με ένα προεδρικό διάταγμα. Ούτε επειδή σχεδιάσαμε ένα πρόγραμμα ή δημιουργήσαμε μια πλατφόρμα. Η πραγματική εξωστρέφεια χτίζεται καθημερινά», ανέφερε.

Όπως εξήγησε, αυτή η διαδικασία ξεκινά όταν ο παραγωγός πιστεύει περισσότερο στο προϊόν του, επενδύει στην ποιότητα, συνεργάζεται και αντιλαμβάνεται ότι στη σύγχρονη διεθνή αγορά δεν αρκεί μόνο ένα καλό προϊόν, αλλά απαιτείται και η σωστή αφήγηση γύρω από αυτό.

«Σήμερα δεν αρκεί να έχεις ένα καλό προϊόν. Πρέπει να μπορείς να το αφηγηθείς, να πεις μια ιστορία, να το τοποθετήσεις σωστά στην αγορά και να το συνδέσεις με μια συνολική ταυτότητα», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Άνοδος εξαγωγών και ισχυρό αποτύπωμα

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στα στοιχεία που αποτυπώνουν τη συνεχή ενίσχυση της ελληνικής αγροδιατροφικής εξωστρέφειας. Όπως ανέφερε, οι εξαγωγές αγροτικών προϊόντων και τροφίμων ακολουθούν σταθερά ανοδική πορεία τα τελευταία χρόνια, ενώ το 2025 καταγράφηκε νέα αύξηση κατά 6,5%.

Παράλληλα, το 25% των ελληνικών εξαγωγών αφορά πλέον αγροτικά προϊόντα και τρόφιμα, γεγονός που σημαίνει ότι ένα στα τέσσερα εξαγώγιμα ελληνικά προϊόντα προέρχεται από τον πρωτογενή τομέα και τη μεταποίηση τροφίμων.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στο εμπορικό πλεόνασμα στις αγορές εκτός ΕΕ, το οποίο προσεγγίζει τα 500 εκατ. ευρώ, αποδεικνύοντας ότι τα ελληνικά προϊόντα μπορούν να σταθούν ανταγωνιστικά και πέρα από το ευρωπαϊκό πλαίσιο ασφαλείας.

Ξεχωριστή δυναμική παρουσιάζουν διαχρονικά τα φρούτα, τα λαχανικά και τα παρασκευάσματά τους, που δημιουργούν εμπορικό πλεόνασμα ύψους 2,4 δισ. ευρώ.

Το παράδειγμα του ελληνικού κρασιού

Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα επιτυχημένης εξωστρέφειας για το ελληνικό κρασί, ο Μαργαρίτης Σχοινάς έφερε το Κτήμα Γεροβασιλείου, το οποίο έχει καταφέρει να δημιουργήσει διεθνώς αναγνωρίσιμο brand βασισμένο στην ποιότητα, την αυθεντικότητα και τη συνέπεια.

Παράλληλα σημείωσε ότι περίπου το 35% της ετήσιας παραγωγής του εξάγεται σε αγορές της Ευρώπης, των Ηνωμένων Πολιτειών, του Καναδά, της Ιαπωνίας, της Αυστραλίας και της Σιγκαπούρης.

«Αυτό είναι το μοντέλο που χρειαζόμαστε. Νέα σήματα, νέες ιστορίες επιτυχίας, νέα παραδείγματα ελληνικών προϊόντων που δεν θα ανταγωνίζονται μόνο στην τιμή, αλλά στην ποιότητα, στην αξιοπιστία και στην εμπειρία που προσφέρουν», υπογράμμισε.

Η Θεσσαλονίκη στο επίκεντρο της εξωστρέφειας

Χαρακτηρίζοντας τη Θεσσαλονίκη «πυρήνα της εξωστρέφειας της χώρας», ο Μαργαρίτης Σχοινάς ανέφερε ότι η πόλη διαθέτει όλα τα χαρακτηριστικά για να εξελιχθεί σε ισχυρό κόμβο εξαγωγικής δραστηριότητας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, όχι μόνο λόγω της γεωγραφικής της θέσης, αλλά και λόγω της ιστορικής και εμπορικής της ταυτότητας.

«Η Θεσσαλονίκη είναι μια πόλη εξωστρεφής από τη φύση της. Μια πόλη ανοιχτή στις ιδέες, στις αγορές, στους ανθρώπους και στις συνεργασίες», σημείωσε. Στο πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης, η οποία παρουσιάστηκε ως παράδειγμα σύνδεσης της εκπαίδευσης, της αγροτικής παραγωγής και της διεθνούς προοπτικής.

«Η εξωστρέφεια είναι ο τρόπος με τον οποίο μια χώρα αποφασίζει να σταθεί στον κόσμο», είπε, τονίζοντας ότι η Ελλάδα δεν πρέπει να περιορίζεται μόνο στην παραγωγή ποιοτικών προϊόντων, αλλά να μάθει και να τα αναδεικνύει όπως πραγματικά τους αξίζει.

«Θέλω μια Ελλάδα που δεν θα φοβάται να διεκδικεί χώρο στις διεθνείς αγορές. Μια Ελλάδα που θα μετατρέπει την ποιότητα σε δύναμη, την ταυτότητα σε πλεονέκτημα και τη συνεργασία σε προοπτική. Και πιστεύω ότι μπορούμε να το πετύχουμε», συμπλήρωσε, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.