Νέο γύρο έντασης στο πεδίο των ελληνοτουρκικών επιχειρούν να προεξοφλήσουν τουρκικά μέσα ενημέρωσης, με το CNN Türk να μεταδίδει ότι στην Ελλάδα επικρατεί «πανικός» για τις πληροφορίες περί τουρκικής νομοθετικής πρωτοβουλίας που θα αφορά τη λεγόμενη «Γαλάζια Πατρίδα».

Σύμφωνα με το τουρκικό δίκτυο, η Άγκυρα φέρεται να προετοιμάζει κρίσιμη κίνηση για το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, με νομοθετική ρύθμιση που θα έχει στόχο να τοποθετήσει τις τουρκικές θέσεις για τις θαλάσσιες δικαιοδοσίες σε ισχυρότερο νομικό πλαίσιο. Το CNN Türk παρουσιάζει την υπόθεση ως εξέλιξη που έχει σημάνει συναγερμό στην Αθήνα, υποστηρίζοντας ότι ο ελληνικός Τύπος παρακολουθεί με ανησυχία το ενδεχόμενο η «Γαλάζια Πατρίδα» να αποκτήσει μορφή νόμου.

Η υπόθεση ξεκίνησε από δημοσίευμα του Bloomberg, σύμφωνα με το οποίο η Τουρκία ετοιμάζεται να καταθέσει στη Βουλή νομοσχέδιο για να διεκδικήσει θαλάσσια δικαιοδοσία σε αμφισβητούμενες περιοχές του Αιγαίου και της Μεσογείου, σε μια κίνηση που θα μπορούσε να αναζωπυρώσει τις εντάσεις σε περιοχή με υφιστάμενα και πιθανά κοιτάσματα φυσικού αερίου. Το πρακτορείο ανέφερε ότι το σχέδιο νόμου θεωρείται το πρώτο βήμα της Άγκυρας για να στερεώσει τις αξιώσεις της και να δηλώσει επίσημα δικαιώματα σε πιθανούς ενεργειακούς πόρους.

Το CNN Türk, μεταφέροντας το θέμα στο τουρκικό κοινό, υποστήριξε ότι οι σχετικές πληροφορίες έχουν «ανεβάσει την ένταση» στην Αθήνα. Σε ρεπορτάζ του με τίτλο περί «πανικού για τη Γαλάζια Πατρίδα», το τουρκικό δίκτυο ανέφερε ότι η Ελλάδα παρακολουθεί με ανησυχία τις κινήσεις της Τουρκίας για την Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο, καθώς η Άγκυρα φέρεται να επιδιώκει να μεταφέρει τις γνωστές θέσεις της σε ένα πιο σταθερό νομικό υπόβαθρο.

Σύμφωνα με το CNN Türk οι πληροφορίες για τουρκικό νόμο έχουν «προκαλέσει αναστάτωση» στην Αθήνα, παρότι προς το παρόν παρουσιάζονται ως ισχυρισμοί. Το ίδιο ρεπορτάζ σημείωσε ότι ελληνικά μέσα έγραψαν πως η «Γαλάζια Πατρίδα νομιμοποιείται», ότι η Τουρκία «αυξάνει την ένταση σε Αιγαίο και Μεσόγειο» και ότι μια τέτοια κίνηση θα μπορούσε να δημιουργήσει νέα γραμμή αντιπαράθεσης ανάμεσα στις δύο χώρες.