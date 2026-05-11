Η Ελλάδα παίρνει την κατάσταση στα χέρια της και σπάει τον ευρωπαϊκό «γραφειοκρατικό κλοιό» για χάρη του τουρισμού, καθώς, με μια αιφνιδιαστική και μονομερή απόφαση, η Αθήνα αποφάσισε να παρακάμψει το νέο ευρωπαϊκό σύστημα εισόδου-εξόδου (EES), καταργώντας τους χρονοβόρους βιομετρικούς ελέγχους στα αεροδρόμια για τους Βρετανούς επισκέπτες. Η κίνηση αυτή, που ήδη προκαλεί συζητήσεις στις Βρυξέλλες, στοχεύει στην εξάλειψη των τεράστιων ουρών που παρατηρήθηκαν στις πύλες εισόδου της χώρας, διασφαλίζοντας ότι οι διακοπές των τουριστών δεν θα ξεκινούν με εκνευρισμό και πολύωρη αναμονή.

Η υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη, μιλώντας αποκλειστικά στον «Independent», ξεκαθάρισε πως το λεγόμενο «UK fast track» δεν είναι ένα προσωρινό μέτρο μόνο για φέτος, αλλά μια στρατηγική επιλογή που θα συνεχιστεί μέχρι το ευρωπαϊκό σύστημα να γίνει λειτουργικό και φιλικό προς τον ταξιδιώτη. «Στόχος μας είναι να διασφαλίσουμε ότι αυτή η διευκόλυνση θα ισχύει και μετά το πέρας της τρέχουσας σεζόν», τόνισε η υπουργός, δίνοντας το στίγμα μιας Ελλάδας που βάζει την εμπειρία του επισκέπτη πάνω από τις δυσκίνητες διαδικασίες.



Από τον Απρίλιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απαιτεί από τους πολίτες τρίτων χωρών, συμπεριλαμβανομένων των Βρετανών, να καταχωρούν δακτυλικά αποτυπώματα και βιομετρικά στοιχεία προσώπου σε μια κεντρική βάση δεδομένων. Ωστόσο, η εφαρμογή του μέτρου αποδείχθηκε καταστροφική σε πολλά ευρωπαϊκά αεροδρόμια, με τους ταξιδιώτες να περιμένουν ώρες και πολλούς να χάνουν τις πτήσεις της επιστροφής τους λόγω των ατελείωτων ουρών.



Η Ελλάδα, αναγνωρίζοντας το πρόβλημα από νωρίς, επέλεξε να ενεργοποιήσει τη δυνατότητα αναστολής των βιομετρικών ελέγχων που προβλέπει η νομοθεσία σε περιπτώσεις ακραίων καθυστερήσεων, αλλά το πήγε ένα βήμα παραπέρα, παγώνοντας τη διαδικασία πλήρως για τους Βρετανούς.



«Δεν θέλουμε κανείς να αντιμετωπίζει γραφειοκρατικά εμπόδια. Καταφέραμε να απλοποιήσουμε το σύστημα έτσι ώστε οι Βρετανοί πολίτες να μην έχουν κανένα βάρος στα αεροδρόμια. Πλέον, η είσοδος και η έξοδος από τη χώρα διαρκεί μόλις ένα λεπτό», δήλωσε η κυρία Κεφαλογιάννη. Η τολμηρή αυτή απόφαση φαίνεται πως αποδίδει ήδη καρπούς, καθώς τα στοιχεία δείχνουν ότι οι πωλήσεις πακέτων διακοπών για την Ελλάδα έχουν ξεπεράσει ακόμη και εκείνες για την ηπειρωτική Ισπανία.



Παρά το γεγονός ότι η κίνηση αυτή θα μπορούσε να προκαλέσει την αντίδραση της Κομισιόν, η Αθήνα παραμένει σταθερή. «Είμαστε μέλος της Σένγκεν και σεβόμαστε τους κανόνες, αλλά ταυτόχρονα θέλουμε οι επισκέπτες μας να νιώθουν ευπρόσδεκτοι. Η γραφειοκρατία στα αεροδρόμια δεν συνάδει με την αυθεντική φιλοξενία», πρόσθεσε η υπουργός. Η Ελλάδα, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν προτίθεται να επιστρέψει στη συλλογή βιομετρικών στοιχείων μέχρι να αναπτυχθεί ένα πιο εξελιγμένο και γρήγορο τεχνολογικό εργαλείο, όπως μια κοινή ευρωπαϊκή εφαρμογή, που προς το παρόν παραμένει στα χαρτιά για τις περισσότερες χώρες.



Η στάση της Ελλάδας στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα στους διεθνείς ταξιδιώτες: η χώρα επενδύει στην άνεση και την ασφάλεια, αποδεικνύοντας πως ο τουρισμός αποτελεί την κορυφαία προτεραιότητα της εθνικής οικονομίας, ακόμη και αν αυτό απαιτεί σκληρές διαπραγματεύσεις με τους Ευρωπαίους εταίρους.



Οι Βρετανοί, που αποτελούν μια από τις σημαντικότερες δεξαμενές τουριστών για την Ελλάδα, μπορούν πλέον να προγραμματίζουν τις εξορμήσεις τους στα ελληνικά νησιά χωρίς τον φόβο του «μπλακ-άουτ» στα σύνορα, σύμφωνα με άρθρο του Independent.