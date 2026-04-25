Τη σταθερά ανοδική πορεία του ελληνικού τουρισμού και τις θετικές προοπτικές για το 2026 ανέδειξε η Υπουργός Τουρισμού κ. Όλγα Κεφαλογιάννη, μιλώντας στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, σε συζήτηση με τον δημοσιογράφο κ. Αντώνη Σρόιτερ.

«Προερχόμαστε από μια χρονιά στην οποία σημειώθηκαν ρεκόρ όλων των εποχών για τον ελληνικό τουρισμό. Ο πήχης, λοιπόν, είναι ήδη ψηλά. Το 2025 είχαμε μεγάλη αύξηση, περίπου 10%, στα έσοδα, τα οποία μάλιστα ήταν σημαντικά ενισχυμένα έναντι του ρυθμού αύξησης των αφίξεων, γεγονός που είναι ενδεικτικό μιας αξιοσημείωτης βελτίωσης στους ποιοτικούς δείκτες του τουρισμού», επισήμανε η Υπουργός Τουρισμού.

Για το 2026, η κ. Κεφαλογιάννη ανέφερε ότι τα πρώτα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι η χρονιά ξεκίνησε με ιδιαίτερα θετικές προοπτικές. Συγκεκριμένα, κατά το δίμηνο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου τα έσοδα από τον τουρισμό αυξήθηκαν κατά 70,7%, ενώ οι αφίξεις κατέγραψαν αύξηση κατά 38,5%.

Η Υπουργός σημείωσε ότι η Ελλάδα βρίσκεται πλέον μεταξύ των δέκα πιο επισκέψιμων χωρών παγκοσμίως, με κύριες αγορές τη Βρετανία, τη Γερμανία, την Ιταλία και τη Γαλλία, ενώ σημαντική άνοδο καταγράφει και η αγορά των ΗΠΑ, η οποία το 2025 κατέλαβε την πέμπτη θέση. Ιδιαίτερη μνεία έκανε και στις προοπτικές από αγορές υψηλής δαπάνης, όπως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Αναφερόμενη στη διεθνή συγκυρία, σημείωσε ότι η κρίση στη Μέση Ανατολή ενισχύει τη γεωπολιτική αβεβαιότητα και επηρεάζει τον παγκόσμιο τουρισμό, δημιουργώντας πιέσεις σε μεταφορές, κόστος και συνδεσιμότητα. Παρά τις προκλήσεις, η Ελλάδα διατηρεί ισχυρή θέση ως ασφαλής προορισμός, με τον τουρισμό της να επιδεικνύει ανθεκτικότητα και προσαρμοστικότητα απέναντι σε διεθνείς κρίσεις.

Πρόσθεσε επίσης ότι το Υπουργείο Τουρισμού, σε συνεργασία με το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας, παρακολουθεί σε εβδομαδιαία βάση την πορεία των κρατήσεων και των ακυρώσεων, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για την πορεία του ελληνικού τουρισμού.

Επιπλέον, υπογράμμισε ότι η στρατηγική του ελληνικού τουρισμού δεν περιορίζεται πλέον στην έννοια της «σεζόν», αλλά στη σταδιακή μετάβαση προς ένα μοντέλο 12μηνης λειτουργίας, με έμφαση στις ειδικές μορφές τουρισμού.

Σε ό,τι αφορά τα οικονομικά οφέλη του κλάδου, η Υπουργός σημείωσε χαρακτηριστικά:

«Ο ελληνικός τουρισμός είναι ίσως ο βασικότερος λόγος που η χώρα διαθέτει σήμερα μεγαλύτερη αντοχή, περισσότερα έσοδα και πιο ουσιαστικά περιθώρια παρέμβασης. Ο τουρισμός δεν ενισχύει μόνο το ΑΕΠ. Ενισχύει τη δυνατότητα της πατρίδας μας να στηρίζει νοικοκυριά, εργαζόμενους και επιχειρήσεις.»

Κλείνοντας, σε ερώτηση για το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό, επισήμανε:

«Το νέο χωροταξικό για τον τουρισμό βάζει κανόνες με μέτρο, ώστε να διατηρηθεί η μοναδικότητα της Ελλάδας ως προορισμού».

Ο ελληνικός τουρισμός είναι τόσο σημαντικός για τη χώρα, που δεν μπορεί να λειτουργεί χωρίς καθαρούς κανόνες και μακροπρόθεσμο σχέδιο. Αυτό ακριβώς επιχειρούμε: ανάπτυξη με κανόνες, βιωσιμότητα με σεβασμό στις αντοχές κάθε προορισμού».

Στο πλαίσιο του Φόρουμ, η Υπουργός παραχώρησε επίσης σειρά συνεντεύξεων σε Μέσα Ενημέρωσης, αναδεικνύοντας τη δυναμική του ελληνικού τουρισμού και παρουσιάζοντας τις βασικές κατευθύνσεις της εθνικής στρατηγικής για έναν τουρισμό βιώσιμο, ποιοτικό και με ουσιαστικά οφέλη για τις τοπικές κοινωνίες.