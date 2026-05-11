Στο πένθος έχει βυθιστεί το Μεσολόγγι μετά τον τραγικό θάνατο ενός άνδρα, ο οποίος κινούνταν με το μηχανάκι του στην προβλήτα και, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, έχασε τον έλεγχο και κατέληξε στη θάλασσα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η πτώση σημειώθηκε ξαφνικά, με αποτέλεσμα ο οδηγός να βρεθεί αμέσως μέσα στο νερό, χωρίς να προλάβει να αντιδράσει.

Το περιστατικό έγινε άμεσα αντιληπτό τόσο από πολίτες που βρίσκονταν στην περιοχή όσο και από στελέχη του Λιμενικού Σώματος στο Μεσολόγγι. Ιδιοκτήτης κοντινού αγκυροβολημένου σκάφους δεν δίστασε να βουτήξει στη θάλασσα, προσπαθώντας να απεγκλωβίσει τον άνδρα και να τον κρατήσει στην επιφάνεια, ωστόσο, παρά τις προσπάθειές του, δεν κατάφερε να τον σώσει. Λίγη ώρα αργότερα ο άνδρας ανασύρθηκε από το νερό και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Μεσολογγίου, όπου οι γιατροί επιχείρησαν να τον επαναφέρουν, χωρίς όμως αποτέλεσμα, καθώς κατέληξε λίγο αργότερα.

Το Λιμεναρχείο Μεσολογγίου έχει αναλάβει την προανάκριση για το θανατηφόρο δυστύχημα, εξετάζοντας όλα τα ενδεχόμενα για τις ακριβείς συνθήκες της πτώσης, από πιθανή απώλεια ελέγχου του δικύκλου μέχρι τυχόν ξαφνική αδιαθεσία του οδηγού. Σύμφωνα με το aixminews.gr, οι λιμενικές αρχές συγκεντρώνουν καταθέσεις από μάρτυρες και αξιολογούν τυχόν διαθέσιμο οπτικό υλικό από την περιοχή, προκειμένου να ρίξουν φως στα «γιατί» της νέας αυτής τραγωδίας που συγκλονίζει την τοπική κοινωνία.