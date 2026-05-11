Σε υποχρεωτική καραντίνα τέθηκε ένας 24χρονος που ζει κοντά στη Νάπολη, καθώς είχε έρθει σε στενή επαφή με ασθενή η οποία στη συνέχεια κατέληξε από χανταϊό. Ο νεαρός είναι ένας από τους τέσσερις επιβάτες που εντοπίστηκαν στην Ιταλία και τέθηκαν από το περασμένο Σάββατο υπό «ενεργή» ιατρική παρακολούθηση, στο πλαίσιο των μέτρων ιχνηλάτησης μετά τον θάνατο της γυναίκας που ταξίδευε με πτήση της KLM από Γιοχάνεσμπουργκ προς Άμστερνταμ.

Την απόφαση για υποχρεωτική καραντίνα έλαβε σήμερα ο δήμαρχος της κωμόπολης Τόρρε ντελ Γκρέκο, παρότι ο 24χρονος δεν εμφανίζει μέχρι στιγμής κανένα σύμπτωμα της νόσου. Με βάση τις οδηγίες των υγειονομικών αρχών, ο νεαρός θα πρέπει να παραμείνει για συνολικά 45 ημέρες απομονωμένος σε ένα δωμάτιο με δική του, ξεχωριστή τουαλέτα, φορώντας μάσκα και καταγράφοντας διαρκώς τη θερμοκρασία του σώματός του, ώστε να εντοπιστεί άμεσα οποιαδήποτε αλλαγή.

Οι τέσσερις πολίτες (δύο Ιταλοί και δύο αλλοδαποί) βρίσκονταν στην ίδια αλυσίδα ταξιδιού με τη γυναίκα που πέθανε από χανταϊό, έχοντας έρθει σε επαφή μαζί της κατά την επιβίβαση σε πτήση της KLM από το Γιοχάνεσμπουργκ προς το Άμστερνταμ. Η ιταλική κυβέρνηση έχει ενεργοποιήσει για αυτούς «ενεργή επιτήρηση», με τα στοιχεία τους να έχουν διαβιβαστεί στις εμπλεκόμενες περιφέρειες (μεταξύ άλλων Καμπανία και άλλες περιοχές), ώστε να εφαρμοστούν με τη μέγιστη δυνατή προσοχή τα πρωτόκολλα παρακολούθησης. Όπως τονίζει το ιταλικό υπουργείο Υγείας, ο κίνδυνος μετάδοσης για τον γενικό πληθυσμό κρίνεται πολύ χαμηλός, ωστόσο για τις συγκεκριμένες επαφές επιβάλλονται αυστηροί κανόνες καραντίνας μέχρι να λήξει η περίοδος επώασης.