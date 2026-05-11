Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση «σκούπα» στήθηκε το πρωί της 8ης Μαΐου σε Μέγαρα και Νέα Πέραμο, όπου, υπό τον συντονισμό της Διεύθυνσης Αστυνομίας Δυτικής Αττικής, ισχυρές δυνάμεις των ΟΠΚΕ, ΔΙΑΣ και Τροχαίας έκαναν εφόδους σε οικισμούς για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας, με αποτέλεσμα 11 συλλήψεις για κλοπή ρεύματος και πολεοδομικές παραβάσεις.



Στα χέρια των αρχών έπεσε και ένας φυγάς που καταζητούνταν για κλοπές. Η κίνηση αυτή στέλνει σαφές μήνυμα εμπέδωσης του αισθήματος ασφάλειας στους πολίτες της περιοχής.



Σύμφωνα με την αστυνομία, συνελήφθησαν συνολικά 11 άτομα, ενώ σε βάρος τους σχηματίστηκαν δικογραφίες -κατά περίπτωση- για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας, παραβίαση του Οικοδομικού Κανονισμού και παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Ένας από τους συλληφθέντες καταζητούνταν για υποθέσεις κλοπών και διατάραξης συγκοινωνιών.



Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης βεβαιώθηκαν ακόμη 16 παραβάσεις του ΚΟΚ, που αφορούσαν μεταξύ άλλων έλλειψη άδειας ικανότητας οδήγησης, μη χρήση ζώνης ασφαλείας και έλλειψη ελέγχου ΚΤΕΟ.



Παράλληλα, συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ προχώρησαν στην αποξήλωση περίπου 8.000 μέτρων καλωδίων που χρησιμοποιούνταν για παράνομες συνδέσεις ηλεκτρικού ρεύματος.



Η δικογραφία υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική αρχή, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.