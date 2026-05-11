Το μυαλό του Πέδρι στις δηλώσεις του μετά τη νίκη της Μπαρτσελόνα επί της Ρεάλ Μαδρίτης, ήταν στο πώς θα αφιερώσει το Πρωτάθλημα στον προπονητή της ομάδας, Χάνσι Φλικ.

Η Μπαρτσελόνα κατέκτησε τον τίτλο στην Ισπανία και το έκανε νικώντας τη Ρεάλ, κάτι που δεν έχει συμβεί ποτέ στα χρονικά της La Liga. Ο Πέδρι στις δηλώσεις του μετά τον αγώνα έδειξε πόσο ήθελαν αυτόν τον τίτλο – και εκείνος και οι συμπαίκτες του – στον σύλλογο: «Θέλαμε να το κερδίσουμε εδώ, σε ένα Clasico, και θα μείνει στην ιστορία. Παίξαμε ένα πολύ καλό παιχνίδι.

Αυτό δεν είχε ξανασυμβεί στην ιστορία. Είναι κάτι πολύ όμορφο. Τώρα είναι η ώρα να γιορτάσουμε με την οικογένεια και τους οπαδούς μας, γιατί αυτό δεν είναι κάτι που το πετυχαίνεις κάθε μέρα».

Ακολούθως έκανε την αφιέρωσή του στον προπονητή του: «Αυτός ο τίτλος της La Liga είναι αφιερωμένος στον Χάνσι Φλικ και την απώλεια που είχε. Ας αναπαυθεί εν ειρήνη ο πατέρας του. Αυτό είναι για τον πατέρα του Φλικ εκεί στον Παράδεισο».