Μυστήριο έχει προκαλέσει στη Νέα Υόρκη σειρά βίντεο που δείχνουν ομάδες ανθρώπων να ανοίγουν φρεάτια, να κατεβαίνουν στους υπονόμους και να εμφανίζονται ξανά στην επιφάνεια αρκετές ώρες αργότερα.

Τα περιστατικά έχουν καταγραφεί τις τελευταίες εβδομάδες σε περιοχές του Μπρούκλιν και του Κουίνς, προκαλώντας απορίες στους κατοίκους και κινητοποιώντας την Αστυνομία της Νέας Υόρκης.

Οι Αρχές ερευνούν ποιοι είναι οι άνθρωποι που εμφανίζονται στα βίντεο, αν πρόκειται για τις ίδιες ομάδες και τι ακριβώς αναζητούν κάτω από τους δρόμους της πόλης.

🚨 Brooklyn Manhole Mystery Deepens: Were These Underground Explorers or a Burglary Crew? UPDATE 🚨



I went back to the area today and started taking a closer look at what surrounds this location. One thing immediately stood out: there are numerous cash-heavy businesses nearby,… https://t.co/mMWatKnjtN pic.twitter.com/Zh0bXcxElb — Viral News NYC (@ViralNewsNYC) May 30, 2026

Βγήκαν από φρεάτιο σε πολυσύχναστη διασταύρωση

Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά περιστατικά καταγράφηκε στο Williamsburg του Μπρούκλιν.

Σε βίντεο φαίνεται ομάδα περίπου επτά ατόμων να βγαίνει από φρεάτιο στη μέση πολυσύχναστης διασταύρωσης, προκαλώντας την έκπληξη οδηγών και περαστικών.

Κάποιοι φορούσαν φακούς στο κεφάλι, ενώ άλλοι κρατούσαν εργαλεία, όπως φτυάρια. Ένας από αυτούς φέρεται μάλιστα να κινδύνευσε να παρασυρθεί από διερχόμενο όχημα την ώρα που ανέβαινε στην επιφάνεια.

I just received exclusive video of the incident that occurred on McDonald Avenue and Avenue S in Brooklyn New York.



It appears about 10 unknown individuals opened up a manhole in Brooklyn NY and went into the manhole.



It appears they stayed down there for about 2 hours.



One… https://t.co/JOA8vqzKFM pic.twitter.com/cAcnGhyyEN — Viral News NYC (@ViralNewsNYC) May 29, 2026

Τρεις ώρες κάτω από τη γη

Παρόμοιο περιστατικό καταγράφηκε και στη συνοικία Gravesend του Μπρούκλιν.

Σύμφωνα με τις Αρχές, ομάδα ατόμων φαίνεται να μπήκε στο υπόγειο δίκτυο περίπου στις 11 το βράδυ και να βγήκε από άλλο φρεάτιο γύρω στις 2 τα ξημερώματα.

Αυτό σημαίνει ότι παρέμειναν κάτω από τη γη για περίπου τρεις ώρες.

Μετά την έξοδό τους, οι άνθρωποι που καταγράφηκαν στο βίντεο φέρονται να άλλαξαν ρούχα κοντά σε σταθμευμένα οχήματα πριν αποχωρήσουν από το σημείο.

Midnight Mystery in NYC: 10 Guys Drop to Their Underwear and Dive Into a Manhole Like It’s a Portal to Treasure.



Around 2:00 a.m. this morning, approximately 10 individuals reportedly removed their clothing down to their underwear and entered a manhole cover for reasons that… https://t.co/xQimxUzpVj pic.twitter.com/9FHhPNK4ei — Viral News NYC (@ViralNewsNYC) May 29, 2026

Και τρίτο περιστατικό στο Κουίνς

Η υπόθεση έγινε ακόμη πιο περίεργη όταν ήρθε στο φως και τρίτο περιστατικό, αυτή τη φορά στο Κουίνς.

Τρεις άνθρωποι με αδιάβροχες μπότες και προστατευτικό εξοπλισμό εμφανίστηκαν να ανοίγουν φρεάτιο, να κατεβαίνουν στο αποχετευτικό σύστημα και να κλείνουν το καπάκι πίσω τους.

Οι Αρχές δεν έχουν επιβεβαιώσει αν το περιστατικό συνδέεται με όσα καταγράφηκαν στο Μπρούκλιν.

Τι εξετάζουν οι Αρχές

Η NYPD έχει ξεκινήσει έρευνα, ενώ το Τμήμα Περιβαλλοντικής Προστασίας της Νέας Υόρκης επιθεώρησε τα σημεία όπου σημειώθηκαν τα περιστατικά.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν εντοπιστεί ζημιές στις υποδομές και δεν έχει διαπιστωθεί απειλή για τη δημόσια ασφάλεια.

Δεν έχουν γίνει συλλήψεις, ενώ δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς.

Παρόλα αυτά, η είσοδος στο αποχετευτικό δίκτυο είναι παράνομη και εξαιρετικά επικίνδυνη.

Οι κίνδυνοι στους υπονόμους

Οι αρμόδιες υπηρεσίες προειδοποιούν ότι οι υπόγειες εγκαταστάσεις της Νέας Υόρκης μπορεί να κρύβουν σοβαρούς κινδύνους.

Στους υπονόμους μπορεί να υπάρχουν τοξικά ή θανατηφόρα αέρια, ασταθείς επιφάνειες, ξαφνικές πλημμύρες και στενοί χώροι από τους οποίους η έξοδος μπορεί να γίνει δύσκολη ή αδύνατη.

Για αυτό οι Αρχές τονίζουν ότι κανείς δεν πρέπει να επιχειρεί να μπει σε φρεάτια ή υπόγεια δίκτυα χωρίς άδεια και ειδικό εξοπλισμό.

Κυνηγοί θησαυρών ή urban explorers;

Αμερικανικά μέσα μεταδίδουν ότι μία από τις θεωρίες που εξετάζονται είναι οι άνθρωποι αυτοί να είναι «κυνηγοί θησαυρών» ή εξερευνητές αστικών περιοχών, γνωστοί ως urban explorers.

Σύμφωνα με αυτή την εκδοχή, μπορεί να αναζητούν αντικείμενα αξίας που έχουν χαθεί στο αποχετευτικό δίκτυο ή απλώς να εξερευνούν το υπόγειο σύστημα της πόλης.

Ωστόσο, μέχρι στιγμής η ταυτότητά τους δεν έχει επιβεβαιωθεί και κανένα επίσημο συμπέρασμα δεν έχει ανακοινωθεί.

Το μυστήριο παραμένει

Τα βίντεο έχουν προκαλέσει μεγάλη συζήτηση στη Νέα Υόρκη, με κατοίκους να αναρωτιούνται αν πρόκειται για οργανωμένη ομάδα, για παράνομη εξερεύνηση ή για ανθρώπους που αναζητούν κάτι συγκεκριμένο κάτω από την πόλη.

Οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα, ενώ το μυστήριο των ανθρώπων που χάνονται στους υπονόμους και επιστρέφουν ώρες μετά παραμένει άλυτο.

Το μόνο βέβαιο, προς το παρόν, είναι ότι τα φρεάτια της Νέας Υόρκης έχουν μετατραπεί σε ένα από τα πιο παράξενα αστυνομικά αινίγματα των τελευταίων ημερών.