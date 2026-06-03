Τα αρνητικά σχόλια που δέχτηκε στα πρώτα της βήματα για το σώμα της και η διαδρομή μέχρι την καθιέρωση στις πίστες βρέθηκαν στο επίκεντρο της εξομολόγησης που έκανε η Ιουλία Καλλιμάνη στην απογευματινή εκπομπή «Στούντιο 4» της ΕΡΤ.

«Με έπεισαν ότι είχα θέμα με τα κιλά μου. Ήμουν και μικρούλα και έλεγα ότι κάτι ξέρει, αφού είναι μέσα στη δουλειά. Μου έλεγαν να χάσω κιλά. Ήμουν λίγο παραπάνω από αυτό που είμαι τώρα. Με επηρέασε. Δεν φταίει ο άλλος που μου το λέει, φταίει πώς νιώθουμε εμείς», δήλωσε χαρακτηριστικά η ερμηνεύτρια, περιγράφοντας πώς οι υποδείξεις τρίτων άγγιξαν τις προσωπικές της ανασφάλειες.

Το καρμικό ξεκίνημα στο τραγούδι

Πριν ασχοληθεί επαγγελματικά με το τραγούδι, η Ιουλία Καλλιμάνη εργαζόταν σε τελείως διαφορετικό αντικείμενο, μέχρι τη στιγμή που η συνάντηση με τον στιχουργό Νίκο Γρίτση άλλαξε τα δεδομένα της ζωής της.

«Δούλευα σε ένα μαγαζί βράδυ, σέρβιρα. Γνώρισα τον Νίκο και χωρίς να μου πει τίποτα, ενώ του είχα πει πού δουλεύω, ήρθε και μου λέει: “Άκου, είσαι τραγουδίστρια, φύγε”. Με είχε ακούσει σε ένα νυχτερινό κέντρο. Μου είχαν δώσει το μικρόφωνο και ήταν πολύ καρμικό… Ήμουν πολύ ντροπαλό παιδί», θυμάται η ίδια για το σημείο καμπής στην πορεία της.

Η ενασχόληση με τη μουσική λειτούργησε για την ίδια ως μια μορφή ψυχοθεραπείας, βοηθώντας την να αποβάλει τη συστολή της: «Πιο ντροπαλό παιδί από εμένα δεν υπήρχε. Οριακά δεν έλεγα το ποίημα μου στο σχολείο. Το τραγούδι με βοήθησε, ήταν η μεγαλύτερη άσκηση αυτοπεποίθησης. Το τραγούδι με βοήθησε να γίνω αυτό που είμαι σήμερα. Αισθανόμουν ότι έπρεπε να ξεπεράσω τους φόβους μου. Να πάω στους φόβους μου άμα ήθελα να γίνω τραγουδίστρια».

Οι έρωτες και τα «φουσκωμένα μυαλά»

Η Ιουλία Καλλιμάνη αναφέρθηκε και στα εμπόδια που έβαλε η ίδια στον εαυτό της λόγω της προσωπικής της ζωής, παραδεχόμενη ότι η δημιουργία οικογένειας πέρασε από το μυαλό της σε βάρος της δουλειάς.

«Το μόνο που με φρέναρε κάποια στιγμή ήταν κάτι έρωτες. Έλεγα μήπως να σταματήσω να κάνω οικογένεια. Δεν ήξερα πώς θα μπορούσε να γίνει συνδυαστικά», εξήγησε, ενώ συμπλήρωσε για τα πρώτα της βήματα: «Ξεκίνησα να τραγουδάω σε μουσικά μεζεδοπωλεία, μετά μπήκα σε κάποια μαγαζιά. Δεν είχα δουλέψει σε πολύ μεγάλα μαγαζιά. Όταν είσαι κοριτσάκι 18 – 20 ετών δεν σου δίνουν χρόνο στα μεγάλα μαγαζιά και είναι λογικό… Ξεκίνησα με λαϊκό ρεπερτόριο, αλλά έκανα τότε και δύο ποπ τραγούδια τότε».

Σε ό,τι αφορά την απότομη αναγνωρισιμότητα και τη διατήρηση των ισορροπιών, η Ιουλία Καλλιμάνη ξεκαθάρισε τη δική της φιλοσοφία για το πώς ορίζεται η επιτυχία.

«Επιτυχία για εμένα είναι να κοιτάζεις ψηλά, αλλά να πατάς τα πόδια σου στη γη. Να μη χάσεις τον εαυτό σου μέσα σε όλο αυτό», ανέφερε αρχικά, ενώ στη συνέχεια εξήγησε τη σημασία που είχε το timing της δικής της ανόδου: «Επιτυχία για ‘μένα, είναι να κοιτάω ψηλά και να πατάω γερά στη γη. Να μην χάσεις τον εαυτό σου. Φουσκώνουν τα μυαλά σου, νομίζεις ότι είσαι κάτι ξεχωριστό. Για εμένα είναι εύκολο να το διαχειριστώ αυτό, γιατί μετράει τέσσερα χρόνια από τη μεγάλη επιτυχία, οπότε ήρθε σε μία ώριμη ηλικία για να καταλάβω ότι έπρεπε να είμαι προσγειωμένη».

Κλείνοντας, στάθηκε στη στενή σχέση που διατηρεί με τον στενό οικογενειακό της πυρήνα, ο οποίος αποτελεί το καταφύγιό της.

«Ήμασταν εγώ, η μαμά μου και ο αδερφός μου. Η μαμά μου είναι φίλη μου, κολλητούλα μου, είναι προστατευτική. Μεγαλώσαμε μαζί, μας έκανε πολύ νέα. Μου αρέσει όλη αυτή η υπερπροστατευτικότητα που έχει. Έχω μάθει έτσι, να είμαστε όλη την ώρα στα τηλέφωνα», κατέληξε η Ιουλία Καλλιμάνη.