Νέα τροπή λαμβάνει το δικαστικό θρίλερ γύρω από τον θάνατο του ισχυρού άνδρα της Mango, Ίσακ Άντικ, καθώς η ισπανική δικαιοσύνη αναζητά πλέον ασύλληπτο συνεργό. Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που αποκαλύπτει η La Vanguardia, η ανακρίτρια Ρακέλ Νιέτο έδωσε εντολή στην αστυνομία της Καταλονίας να ξεσκονίσει τη δράση μιας θεραπεύτριας από τον Ισημερινό, η οποία διατηρούσε στενούς επαγγελματικούς δεσμούς με ολόκληρη την οικογένεια.



Αν και η γυναίκα δεν θεωρείται ύποπτη, η κλήση της ως μάρτυρα δείχνει ότι οι Αρχές ψάχνουν το πρόσωπο-κλειδί που ίσως κινεί τα νήματα στο παρασκήνιο.



Στο επίκεντρο της καταιγίδας παραμένει ο πρωτότοκος γιος, Τζόναθαν Άντικ, ο οποίος βρίσκεται ήδη σε προσωρινή κράτηση. Οι δικαστές περιγράφουν τις ενέργειές του ως «προσχεδιασμένες και προμελετημένες», καταρρίπτοντας το σενάριο του ατυχήματος. Τα στοιχεία της 18μηνης έρευνας είναι αμείλικτα, αφού δείχνουν ότι ο γιος είχε επισκεφθεί το μοιραίο μονοπάτι στο βουνό Μονσεράτ τρεις φορές μέσα σε έναν μήνα, πριν από την τελική πτώση του πατέρα του στις 14 Δεκεμβρίου.



Από την πλευρά του, ο κατηγορούμενος παίζει το τελευταίο του χαρτί καταθέτοντας δύο βίντεο για να αποδείξει την αθωότητά του. Στο ένα επικαλείται τα προβλήματα αρθρίτιδας του πατέρα του και στο άλλο τον δείχνει να σκοντάφτει τυχαία στο πεζοδρόμιο.



Ωστόσο, οι ερευνητές ξεσκονίζουν τις τηλεφωνικές κλήσεις που έγιναν ακριβώς την ώρα της πτώσης, επιχειρώντας να χαρτογραφήσουν πλήρως τις επαφές του και να διαπιστώσουν αν υπήρχε κρυφό σχέδιο δολοφονίας.