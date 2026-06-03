Η ανακοίνωση για τη συμφωνία με τον Βασίλη Σπανούλη ξεσήκωσε τους οπαδούς του Άρη και… έριξε την ιστοσελίδα της ομάδας, με τον Ρίτσαρντ Σιάο, την ίδια ώρα, να στέλνει το μήνυμά του μέσω των social media.

Ο Kill Bill θα είναι ο προπονητής των «κίτρινων» για τα επόμενα τρία χρόνια καθώς υπέγραψε το συμβόλαιό του και ανακοινώθηκε από την ΚΑΕ, με τους οπαδούς της ομάδας να έχουν ενθουσιαστεί όσο ποτέ εδώ και χρόνια.

Αυτό φαίνεται και από το γεγονός ότι η ιστοσελίδα του Άρη… έπεσε μετά την ανακοίνωση για το μεγάλο deal, καθώς ο server δεν άντεξε τη μεγάλη επισκεψιμότητα.

Ενθουσιασμός, φυσικά, δεν υπάρχει μόνο στις τάξεις του κόσμου αλλά και στη διοίκηση της ΚΑΕ, με τον ιδιοκτήτη Ρίτσαρντ Σιάο να στέλνει το μήνυμά του μέσω των social media, όπου έγραψε: «Ας ξεκινήσει το show»!

Το συμβόλαιο που υπέγραψε

Σε ό,τι αφορά τα οικονομικά δεδομένα της συμφωνίας, δείχνουν το πόσο πολύ ήθελε ο Άρης τον Σπανούλη, καθώς του πρόσφερε τριετές συμβόλαιο με συνολικές απολαβές, για όλο το προπονητικό τιμ, που φτάνουν στα 4 εκατ. ευρώ.

Οι «κίτρινοι» έχουν και πάλι την οικονομική δυνατότητα να δίνουν τέτοια ποσά και όλοι περιμένουν με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δουν ποιες θα είναι οι μεταγραφές που θα γίνουν ενόψει της νέας σεζόν.