Ο Βασίλης Σπανούλης είναι πλέον ο νέος προπονητής του Άρη υπογράφοντας συμβόλαιο για τρία χρόνια και η ΚΑΕ το γιορτάζει με ένα εντυπωσιακό βίντεο που ανέβασε στα social media.

Για τους «κίτρινους» δεν είναι απλά ένα deal για τον νέο προπονητή της ομάδας. Είναι μια συμφωνία που τους βάζει σε μια νέα εποχή, στην οποία θέλουν να γίνουν ξανά πρωταγωνιστές, όπως τα παλιά καλά χρόνια.

Με τον Ρίτσαρντ Σιάο ως ιδιοκτήτη και τον Νίκο Ζήση στον ρόλο του General Manager, ο Άρης έπεισε τον Σπανούλη με το πλάνο που του παρουσίασε και μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας η ΚΑΕ ανέβασε στα social media ένα βίντεο που κάνει τη διαφορά.

Βίντεο, στο οποίο ο Σπανούλης είναι… ιππότης με το Excalibur και δείχνει έτοιμος να ηγηθεί και να καθοδηγήσει τον Άρη σε μια νέα, όμορφη περιπέτεια.