Ένα ηχηρό μήνυμα προς τη νέα γενιά εργαζομένων, τη γνωστή Gen Z, έστειλε η Μισέλ Ομπάμα, προκαλώντας έντονες συζητήσεις στον επιχειρηματικό και εργασιακό κόσμο. Μιλώντας κατά τη διάρκεια ζωντανής ηχογράφησης του podcast της στο Λονδίνο, στο πλαίσιο του φεστιβάλ SXSW London, η 62χρονη πρώην Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ υπογράμμισε ότι οι νέοι επαγγελματίες πρέπει να μάθουν να δείχνουν ανθεκτικότητα και να μην περιμένουν άμεση επαγγελματική ικανοποίηση από τα πρώτα τους βήματα.



Η Μισέλ Ομπάμα ήταν απόλυτα ξεκάθαρη και αφοπλιστική στις δηλώσεις της. «Αυτό που θέλω να καταλάβουν οι νέοι είναι ότι κάθε εμπειρία, ένας κακός διευθυντής, μια βαρετή θέση βοηθού, μια δουλειά όπου ένιωθες ότι δεν σε εκτιμούν, όλα αυτά αποτελούν μαθήματα για να γίνεις ανθεκτικός», τόνισε χαρακτηριστικά.

Η ίδια κάλεσε τους νέους να μην εγκαταλείπουν την προσπάθεια όταν έρχονται αντιμέτωποι με βαρετά καθήκοντα ή αναποδιές, εξηγώντας ότι η διαμόρφωση του χαρακτήρα απαιτεί θυσίες.



«Πολλοί νέοι θέλουν να κάνουν μόνο αυτό που τους αρέσει ή αυτό στο οποίο είναι καλοί. Όμως πρέπει να κερδίσεις τη θέση σου, κουβαλώντας μερικές τσάντες, περνώντας δύσκολες στιγμές και αντιμετωπίζοντας ανθρώπους που σου φέρονται άδικα», πρόσθεσε, συνδέοντας αυτές τις εμπειρίες με τη μελλοντική τους εξέλιξη σε ηγετικές θέσεις.



Παράλληλα, η επιτυχημένη δικηγόρος και επιχειρηματίας των μέσων ενημέρωσης αναφέρθηκε και στην προσωπική της ζωή με τον Μπαράκ Ομπάμα, καταρρίπτοντας τις φήμες περί διαζυγίου. Σημείωσε τη σημασία του να βλέπουν τα παιδιά τις ευάλωτες στιγμές και τις αποτυχίες των γονιών τους, θυμίζοντας πως και οι ίδιοι πέρασαν περιόδους έντονου αγώνα, οικονομικής πίεσης και επαγγελματικών ηττών, όπως όταν η ίδια απέτυχε στις πρώτες της εξετάσεις για τον δικηγορικό σύλλογο.



«Δεν υπήρξε ούτε μια στιγμή στον γάμο μου που σκέφτηκα να εγκαταλείψω τον άντρα μου», δήλωσε με πάθος, συμπληρώνοντας ότι οι δυσκολίες την έκαναν καλύτερο άνθρωπο, σύμφωνα με την Daily Mail.