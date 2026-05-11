Η μεγάλη δραματική σειρά του Apha «Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια» μας μεταφέρει στον Πειραιά της δεκαετίας του΄60, σε μια εποχή γεμάτη αντιθέσεις και πάθη. Ο κόσμος της Τρούμπας ζωντανεύει στην οθόνη, ενώ στον αντίποδα έχουμε την αστική τάξη της εποχής, τους πλοιοκτήτες. Δύο κόσμοι διαφορετικοί κι αντίθετοι, της νύχτας και της ημέρας, έρχονται κοντά αλλά… πόσο θα κρατήσει αυτή η «αγαστή» συνύπαρξη; Η απάντηση στην οθόνη.

Όσα θα δούμε στο επεισόδιο 53:

Ο Ταλιούρης πέφτει στην παγίδα του Γιάμαρη και αρχίζει να ξερνάει τις μυστικές δουλειές της Αλεξάνδρας. Ο Ορέστης Βούλγαρης είναι εξοργισμένος με τον πατέρα του, τον Ντίνο κι ανοίγει την καρδιά του στην Γαλήνη. Δεν μπορεί άλλο τον πόλεμο μεταξύ των δύο οικογενειών, θεωρεί ότι οι Καπετανάκοι θα στραφούν και εναντίον των ζωντανών. Προσπαθεί να πείσει την Γαλήνη να δεχτεί ότι τίποτα δεν μπορεί να φέρει πίσω στη ζωή τον αγαπημένο της Γρηγόρη. Η Γαλήνη σπάει και κλαίει. Η Λένα φτάνει μόνη της στην Τρούμπα προκειμένου να ζητήσει την βοήθεια της Ντόρας για να γλιτώσει από τον γάμο της µε τον Χρόνη, που µετά από απόφαση του Βούλγαρη επισπεύδεται το συντομότερο δυνατόν. Ο Στελάρας προσπαθεί να ανακαλύψει πού κρύβεται η Καίτη και η Λιάνα βρίσκει τρόπο να µπει µέσα στο Πόρτο Λεόνε, ανακαλύπτοντας έναν κόσμο που δεν ήξερε ότι υπάρχει. Η Αλεξάνδρα φυλάει τα νώτα της µέχρι να μπορέσει να πάρει το παιδί και να εξαφανιστούν, ενώ η Γαλήνη απελπίζεται όταν μαθαίνει ότι ο Γιάμαρης παίρνει απόσπαση για την Ορεστιάδα.

Ο Ορέστης Βούλγαρης (Κυριάκος Σαλής) είναι εξοργισμένος με τον πατέρα του, τον Ντίνο. Ανοίγει την καρδιά του στην Γαλήνη (Κλέλια Ρένεση) που το λογαριάζει σαν πραγματική του μάνα, μια που τον μεγάλωσε από παιδάκι και τον πονάει πραγματικά. Δεν μπορεί άλλο τον πόλεμο μεταξύ των δύο οικογενειών, θεωρεί ότι οι Καπετανάκοι θα στραφούν και εναντίον των ζωντανών. Προσπαθεί να πείσει την Γαλήνη να δεχτεί ότι τίποτα δεν μπορεί να φέρει πίσω στη ζωή τον αγαπημένο της Γρηγόρη. Η Γαλήνη (Κλέλια Ρένεση) σπάει, κλαίει και ο Ορέστης την παίρνει στην αγκαλιά του…

Ο Αντρέας (Δημήτρης Σέρφας) προσπαθεί να πείσει τον πατέρα του, Ηλία Καπετανάκο (Αλέκο Συσσοβίτη) ότι πρέπει να σταματήσουν και οι δύο οικογένειες τον πόλεμο. Αλλά ο Ηλίας έχει αντίθετη γνώμη….

Η Ρίτα (Μαριάννα Πολυχρονιδη) ανησυχεί για την κόρη της την Λιάνα (Γεωργία Μεσαρίτη) και μιλά γι’ αυτό με τον Ηλία Καπετανάκο (Αλέκος Συσσοβίτης). Στο μεταξύ, έξω από το Porto Leone εμφανίζεται η Λιάνα αποφασισμένη να μπει στο καμπαρέ παρά τις αντιρρήσεις του Βούγγελα (Τριαντάφυλλος Δελής) που κάνει «πόρτα».

