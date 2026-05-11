Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε σήμερα την επιβολή νέων κυρώσεων σε 16 Ρώσους πολίτες και 7 ρωσικές οντότητες, ως απάντηση στον «συστηματικό και παράνομο εκτοπισμό» μικρών Ουκρανών από τη Ρωσία, όπως αναφέρεται σε επίσημη δήλωση του Συμβουλίου της ΕΕ. Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται η ΕΕ, εκτιμάται ότι περίπου 20.500 παιδιά έχουν εκτοπιστεί και μεταφερθεί διά της βίας από την Ουκρανία στη Ρωσία ή σε κατεχόμενα από τη Μόσχα εδάφη, από την αρχή του πολέμου.

Το Συμβούλιο χαρακτηρίζει τις ενέργειες αυτές «σοβαρές παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου» και ευθεία προσβολή των θεμελιωδών δικαιωμάτων των παιδιών, υπογραμμίζοντας ότι στοχεύουν στην εξάλειψη της ουκρανικής ταυτότητας και στην υπονόμευση των μελλοντικών γενεών της χώρας.

Στον κατάλογο των οντοτήτων που μπαίνουν στο στόχαστρο περιλαμβάνονται ομοσπονδιακοί οργανισμοί συνδεδεμένοι με το ρωσικό υπουργείο Παιδείας, καθώς και δομές, όπως παιδικές κατασκηνώσεις και στρατιωτικο-πατριωτικά κέντρα, όπου, σύμφωνα με την ΕΕ, φιλοξενούνται παιδιά από κατεχόμενες περιοχές και υποβάλλονται σε «ιδεολογική κατήχηση» και «ρωσοποίηση».

Στα φυσικά πρόσωπα που κατονομάζονται περιλαμβάνονται αξιωματούχοι και πολιτικοί από τα κατεχόμενα ουκρανικά εδάφη, αλλά και επικεφαλής κατασκηνώσεων και στρατιωτικο-πατριωτικών οργανώσεων που εμπλέκονται στη μεταφορά, «ανατροφή» ή στρατιωτικού τύπου εκπαίδευση των παιδιών.

Όλα τα άτομα και οι οντότητες που εντάσσονται στον νέο κατάλογο υπόκεινται σε δέσμευση περιουσιακών στοιχείων εντός ΕΕ, ενώ απαγορεύεται σε πολίτες και εταιρείες κρατών–μελών να τους παρέχουν κεφάλαια ή οικονομικούς πόρους. Παράλληλα, τα φυσικά πρόσωπα αντιμετωπίζουν απαγόρευση ταξιδιού σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο του καθεστώτος περιοριστικών μέτρων που συνδέονται με την επίθεση κατά της εδαφικής ακεραιότητας και της κυριαρχίας της Ουκρανίας.