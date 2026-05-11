«Υπάρχει κατάλληλη αντισεισμική προστασία στον Κορινθιακό;». Με αυτό το ερώτημα ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος ανοίγει μια κρίσιμη συζήτηση για την ασφάλεια των κατοίκων στις παρακορινθιακές πόλεις, ζητώντας από τους αρμόδιους να πάρουν θέση για την πραγματική κατάσταση των υποδομών.

Ο σεισμολόγος αναφέρεται σε ένα πρόσφατο, τραγικό περιστατικό που αναδεικνύει τις ελλείψεις στη συντήρηση των κτιρίων, τονίζοντας πως ο κίνδυνος είναι υπαρκτός ακόμη και χωρίς τη μεσολαβηση του Εγκέλαδου.

Όπως επισημαίνει χαρακτηριστικά στην τελευταία του παρέμβαση:

«Πριν ένα μήνα μια γυναίκα έχασε τη ζωή της στην Κόρινθο από μπαλκόνι που έπεσε χωρίς σεισμό. Είναι ο Κορινθιακός έτοιμος; Στο Αίγιο, την Κόρινθο, το Λουτράκι, τη Ναύπακτο, το Κιάτο, το Ξυλόκαστρο και παντού. Κρίσιμα ερωτήματα».

Τα ερωτήματα για την ασφάλεια των πόλεων

Ο κ. Παπαδόπουλος εστιάζει στην ανάγκη για άμεσες ενέργειες, θέτοντας συγκεκριμένα ζητήματα που αφορούν τον προσεισμικό έλεγχο και την ενημέρωση των πολιτών. Ο ίδιος ζητά να γίνει γνωστό αν έχουν πραγματοποιηθεί ασκήσεις στα σχολεία, αν έχουν επικαιροποιηθεί τα σχέδια έκτακτης ανάγκης και αν έχουν καθαιρεθεί επικίνδυνες κατασκευές που απειλούν τη δημόσια ασφάλεια.

«Ανακοινώθηκε πόσα και ποια κτίρια σε κάθε πόλη ελέγχθηκαν; Ανακοινώθηκε πόσα και ποια χρήζουν περαιτέρω ελέγχου; Ανακοινώθηκε πόσα και ποια χρήζουν προσεισμικής ενίσχυσης και πότε θα γίνει αυτή;», διερωτάται ο επιστήμονας, υπογραμμίζοντας:

«Όταν μιλάμε για αντισεισμική προστασία μιλάμε γι’ αυτά τα θέματα. Αναμένουμε απαντήσεις εντός των ημερών».

Στο «κόκκινο» ο Κορινθιακός κόλπος

Η ανησυχία του Γεράσιμου Παπαδόπουλου δεν είναι τωρινή. Σε προηγούμενη τοποθέτησή του στα τέλη Απριλίου, είχε προειδοποιήσει ότι τα δεδομένα για την περιοχή έχουν αλλάξει, επισημαίνοντας πως ο Κορινθιακός κόλπος βρίσκεται πλέον στην υψηλότερη ζώνη επικινδυνότητας.

Πιο αναλυτικά, είχε σημειώσει:

«Στο κόκκινο ο Κορινθιακός. Σε συνέντευξή μου είπα ότι η πιθανότητα ισχυρού σεισμού στον Κορινθιακό κόλπο έχει πλέον μεγαλώσει. Δεν πρόβλεψα συγκεκριμένο σεισμό. Μερικοί σεισμολογούντες – όχι σεισμολόγοι, γεωλόγοι ναι, εφαρμοσμένοι γεωφυσικοί, ναι – ενοχλήθηκαν. Ταυτόχρονα συνέπεσε η πρόταση του ΑΠΘ για νέο χάρτη σεισμικής επικινδυνότητας, όπου ο Κορινθιακός τίθεται πλέον στην υψηλότερη ζώνη επικινδυνότητας, στο κόκκινο, με βάση επίσης πιθανοτικές μεθόδους».