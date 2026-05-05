Η στατιστική των σεισμών στην Ελλάδα φαίνεται πως δείχνει προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση, με τον Γεράσιμο Παπαδόπουλο να θέτει προ των ευθυνών τους τόσο την πολιτεία όσο και τους πολίτες. Ο σεισμολόγος, σε μια εκτενή παρέμβαση στα «Παραπολιτικά 90,1», ξεκαθάρισε πως οι πρόσφατες δονήσεις στην Κρήτη δεν καθησυχάζουν την επιστημονική κοινότητα για την ευρύτερη δραστηριότητα στον ελλαδικό χώρο.

Το «τρίπτυχο» της προστασίας και ο φόβος για τον Κορινθιακό

Απαντώντας στο αν οι προβλέψεις του για έναν μεγάλο σεισμό τα επόμενα χρόνια παραμένουν σε ισχύ, ο κ. Παπαδόπουλος υπήρξε κατηγορηματικός, εστιάζοντας στην ανάγκη για αντισεισμική θωράκιση και όχι σε άσκοπη κινδυνολογία.

«Ασφαλώς επιμένω, πρώτα απ’ όλα να σας πω ότι δεν είμαι τόσο νέος για να είμαι επιπόλαιος. Έχω διαχειριστεί πολλές καταστάσεις και στην Ελλάδα και διεθνώς, εξάλλου δεν εξειδίκευσα. Ας κρατήσουμε μικρό καλάθι στο κοντινό μέλλον να εξειδικεύσουμε. Έγινε ένας χαμός ως προς το κινδυνολογικό μέρος, δεν άκουσα όμως κανέναν να λέει “υπάρχουν μέτρα προστασίας για τις πόλεις και τους οικισμούς που βρίσκονται γύρω από τον Κορινθιακό”; Είναι πάρα πολλές πόλεις και κωμοπόλεις για τις οποίες πρέπει να δούμε πόσο είναι έτοιμες να αντιμετωπίσουν έναν ισχυρό σεισμό όποτε κι αν αυτός γίνει, και αυτό είναι το ζουμί της υποθέσεως».

Σύμφωνα με τον ίδιο, η προετοιμασία, η σωστή ενημέρωση και οι γερές αντισεισμικές κατασκευές αποτελούν τη μόνη ουσιαστική απάντηση απέναντι στα 6 Ρίχτερ που «μαθηματικά» κάποια στιγμή θα εκδηλωθούν.

Η Σαντορίνη και η ανάγκη για το νέο σχέδιο «Τάλως»

Ένα μεγάλο μέρος της τοποθέτησής του αφορούσε το ηφαίστειο της Σαντορίνης, με αφορμή και τη διεθνή του βράβευση. Ο κ. Παπαδόπουλος τόνισε ότι η παρούσα ηρεμία δεν πρέπει να οδηγεί σε εφησυχασμό, καθώς η παρακολούθηση του ηφαιστείου είναι μια δυναμική διαδικασία που απαιτεί σύγχρονα εργαλεία.

«Όπως οι άνθρωποι όταν κοιμούνται ξυπνούν, έτσι και το ηφαίστειο κάποια στιγμή θα ξυπνήσει. Εκείνο που δεν γνωρίζουμε είναι το πότε θα ξυπνήσει. Εκείνο που μετράει είναι η μελέτη του, να καταλάβουμε πώς ακριβώς λειτουργεί, να το συγκρίνουμε με άλλα ηφαίστεια στον κόσμο και να προτείνουμε μέτρα προστασίας σε περίπτωση που το ηφαίστειο επανενεργοποιηθεί οποτεδήποτε κι αν συμβεί αυτό».

Παράλληλα, στάθηκε στην ανάγκη αναθεώρησης των υπαρχόντων πρωτοκόλλων ασφαλείας, αναφερόμενος συγκεκριμένα στις κρατικές δράσεις.

«Υπάρχει σχέδιο αντιμετώπισης κινδύνου, το σχέδιο “Τάλως”, το οποίο έχει εκπονηθεί από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, όμως αυτά τα σχέδια πάντοτε θα πρέπει να επικαιροποιούνται. Πρέπει να επικαιροποιηθεί λαμβάνοντας υπόψη τα επιστημονικά δεδομένα».

Υπολογισμοί με προηγμένες μεθόδους

Ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος αποκάλυψε πως η εκτίμησή του για τον Κορινθιακό δεν είναι αυθαίρετη, αλλά βασίζεται σε πρόσφατη επεξεργασία δεδομένων. Η χρονική απόσταση από τον «εμβληματικό» σεισμό του 1995 φαίνεται πως στενεύει τα περιθώρια.

«Προχθές έτυχε να ολοκληρώσω κάποιους υπολογισμούς με προηγμένες μεθόδους για να δούμε ποια είναι η προοπτική για ισχυρούς σεισμούς στον Κορινθιακό Κόλπο στο μέλλον με βάση το ιστορικό. Δείχνει ότι πράγματι η αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει για τον Κορινθιακό Κόλπο. Η στατιστική των σεισμών κάποια στιγμή επαληθεύεται».

Μάλιστα, ο σεισμολόγος δεν δίστασε να προσδιορίσει το διάστημα της επόμενης τριετίας ως ιδιαίτερα κρίσιμο, σημειώνοντας πως «είμαστε πολύ κοντά» σε μια δόνηση που μπορεί να ξεπεράσει το σημαντικό μέγεθος των 6 Ρίχτερ.

Η διεθνής αναγνώριση και τα τσουνάμι

Τέλος, ο κ. Παπαδόπουλος αναφέρθηκε στη βράβευσή του με το μετάλλιο Sergey Soloviev, μια διάκριση που απονέμεται σε έναν επιστήμονα παγκοσμίως κάθε χρόνο. Στη διάλεξη που θα παραθέσει, πρόκειται να παρουσιάσει στοιχεία που συνδέουν το ηφαίστειο της Σαντορίνης με συνοδά φαινόμενα, όπως τα τσουνάμι, κλείνοντας με την υπόσχεση για νέες ανακοινώσεις.

«Σήμερα είναι η απονομή του μεταλλίου που γίνεται κάθε χρόνο σε έναν επιστήμονα από όλο τον κόσμο για τη συμβολή του στη μελέτη των φυσικών κινδύνων. Θα ακολουθήσει μια διάλεξη, το θέμα της οποίας επέλεξα να είναι το ηφαίστειο της Σαντορίνης και τα συνοδά φαινόμενα, όπως είναι οι σεισμοί και τα τσουνάμι που έχουν κατά καιρούς προκύψει από αυτό το σπουδαίο ηφαίστειο».