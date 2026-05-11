Δημοσίευμα από την Ουκρανία συνέδεσε τον Ολυμπιακό με τον Σεργκέι Ρεμπρόφ και μάλιστα ο δημοσιογράφος Βολοντίμιρ Ζβέροφ υποστήριξε πως οι «ερυθρόλευκοι» ζήτησαν συνάντηση με τον 51χρονο τεχνικό.

Ωστόσο, από την πλευρά του Ολυμπιακού αναφέρουν ξεκάθαρα πως δεν υπάρχει κανένα θέμα Ρεμπρόφ.

Οι Πειραιώτες τονίζουν πως δεν μπαίνουν σε προπονητολογία, ούτε εμπλέκονται σε σενάρια που αφορούν άλλους προπονητές, καθώς ο Ολυμπιακός έχει προπονητή με ενεργό συμβόλαιο και δεν συζητά με κανέναν άλλον.

Στο μεγάλο λιμάνι θεωρούν πως τέτοιου τύπου φήμες δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και δεν πρόκειται να ανοίξουν καμία συζήτηση που αφορά το τεχνικό τιμ.