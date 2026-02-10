Η ηγεσία του Βρετανού πρωθυπουργού, Κιρ Στάρμερ, έχει αρχίσει να τίθεται υπό σοβαρή αμφισβήτηση μετά το ξέσπασμα ενός διογκούμενου σκανδάλου σχετικά με τον διορισμό του Πίτερ Μάντελσον στη θέση του πρεσβευτή των ΗΠΑ. Η απόφαση αυτή προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων, καθώς ο βετεράνος πολιτικός διατηρούσε στενούς δεσμούς με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπσταϊν.

Πολλοί εκτιμούν ότι η πρόσφατη δημοσιοποίηση των αρχείων για την υπόθεση Έπσταϊν, τα οποία αποκαλύπτουν νέα, επιβαρυντικά στοιχεία για τη σχέση του Μάντελσον με τον εκλιπόντα, ενδέχεται να σημάνει το τέλος της πρωθυπουργίας του Στάρμερ.

Ωστόσο, η ανατροπή ενός ηγέτη των Εργατικών δεν είναι απλή υπόθεση, καθώς όπως αναφέρει το Associated Press, δεν υπάρχει επίσημη διαδικασία πρότασης μομφής. Για να ξεκινήσει μια εσωκομματική εκλογική αναμέτρηση, απαιτείται η στήριξη 80 βουλευτών (δηλαδή του 1/5 της κοινοβουλευτικής ομάδας).

Αν και δεν έχει ξεχωρίσει ακόμη το απόλυτο φαβορί, ακολουθούν οι επικρατέστεροι υποψήφιοι που θα μπορούσαν να διαδεχθούν τον Στάρμερ:

Γουές Στρίτινγκ

Ο 43χρονος υπουργός Υγείας θεωρείται εξαιρετικός επικοινωνιολόγος και αποτελεί μία από τις πιο δυναμικές φωνές της κυβέρνησης σε κρίσιμα ζητήματα, όπως ο πόλεμος στη Γάζα. Οι φιλοδοξίες του για την ηγεσία συζητούνται εδώ και καιρό, αλλά ήρθαν στο προσκήνιο πέρυσι, όταν το περιβάλλον του Στάρμερ άφησε να εννοηθεί στα ΜΜΕ ότι ο πρωθυπουργός θα απαντήσει δυναμικά σε κάθε απόπειρα αμφισβήτησής του – με τις φήμες να «φωτογραφίζουν» τον Στρίτινγκ. Ο ίδιος πάντως αρνήθηκε κατηγορηματικά κάθε σενάριο συνωμοσίας, χαρακτηρίζοντάς τα «ανοησίες».

Άντζελα Ρέινερ

Η πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Άντζελα Ρέινερ, αποτελεί μια ιδιαίτερη περίπτωση πολιτικού. Μεγαλωμένη σε εργατικές κατοικίες, δεν σπούδασε ποτέ σε πανεπιστήμιο, καθώς άφησε το σχολείο στα 16 της όταν έμεινε έγκυος. Η 45χρονη Ρέινερ αναδείχθηκε μέσα από το συνδικαλιστικό κίνημα πριν εκλεγεί βουλευτής το 2015. Διαθέτει ισχυρό έρεισμα στη βάση του κόμματος, όμως η θέση της δυσκόλεψε πέρυσι, όταν αναγκάστηκε να παραιτηθεί από την κυβέρνηση λόγω φορολογικών εκκρεμοτήτων σχετικά με την αγορά ενός ακινήτου – μια υπόθεση για την οποία αναμένεται ακόμη το πόρισμα της επίσημης έρευνας.

Άντι Μπέρναμ

Ο δημοφιλής δήμαρχος του Μάντσεστερ και εκπρόσωπος της κεντροαριστερής πτέρυγας, Άντι Μπέρναμ, θεωρείται από πολλούς ο φυσικός αντίπαλος του Στάρμερ. Ωστόσο, οι πιθανότητές του δέχθηκαν πλήγμα όταν το κόμμα τού απαγόρευσε να θέσει υποψηφιότητα για τη Βουλή στις επικείμενες αναπληρωματικές εκλογές του Φεβρουαρίου. Σύμφωνα με τη βρετανική πολιτική παράδοση, ο πρωθυπουργός πρέπει απαραιτήτως να είναι εκλεγμένος βουλευτής. Ο 56χρονος Μπέρναμ διαθέτει μεγάλη κυβερνητική εμπειρία, έχοντας διατελέσει υπουργός Πολιτισμού και Υγείας στο παρελθόν.

Σαμπάνα Μαχμούντ

Η 45χρονη υπουργός Εσωτερικών έχει επωμιστεί ένα από τα δυσκολότερα χαρτοφυλάκια, αυτό της μετανάστευσης και της δημόσιας τάξης. Η σκληρή της στάση για τον έλεγχο των συνόρων και την πάταξη της παράνομης μετανάστευσης την έχει καταστήσει ιδιαίτερα δημοφιλή στη δεξιά πτέρυγα των Εργατικών.

Εντ Μίλιμπαντ

Ο νυν υπουργός Ενέργειας έχει διατελέσει ξανά ηγέτης των Εργατικών, όμως η πενταετής θητεία του έληξε άδοξα μετά την εκλογική ήττα του 2015. Αν και ο ίδιος δημοσίως υποβαθμίζει κάθε σενάριο επιστροφής στην ηγεσία, ο 56χρονος Μίλιμπαντ παραμένει ένα από τα πιο έμπειρα στελέχη του υπουργικού συμβουλίου.

Ο Στάρμερ ζήτησε χθες συγγνώμη για τον διορισμό του λόρδου Πίτερ Μάντελσον ως πρέσβη του Ηνωμένου Βασιλείου στις ΗΠΑ και σύμφωνα με πηγές της Ντάουνινγκ Στριτ εμφανίστηκε «απολύτως αποφασισμένος» κατά τη διάρκεια συνεδρίασης της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Εργατικού Κόμματος (PLP).

Μιλώντας κατά τη συνεδρίαση, ο Στάρμερ δήλωσε επίσης στους βουλευτές και τους ομολόγους του ότι «δεν είναι διατεθειμένος να παραιτηθεί» από το αξίωμα του πρωθυπουργού.