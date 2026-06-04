Η αιτία θανάτου της μεγαλύτερης αδελφής της Τζέιμι Λι Κέρτις έγινε γνωστή, μετά τον θάνατό της σε ηλικία 69 ετών.

Η Κέλι Λι Κέρτις πέθανε από φυσικά αίτια, σύμφωνα με το Us Weekly, το οποίο επικαλείται αρχεία από το γραφείο ιατροδικαστή της κομητείας Blaine στο Άινταχο, τα οποία εξέτασε τη Δευτέρα.

Όπως αναφέρεται, η ηθοποιός πέρασε τις τελευταίες της ημέρες σε μονάδα ανακουφιστικής φροντίδας (hospice), όπου παρέμεινε για περίπου μία εβδομάδα πριν τον θάνατό της.

Η 67χρονη Τζέιμι Λι Κέρτις είχε ανακοινώσει τον θάνατο της αδελφής της στα social media το Σάββατο, χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει την αιτία.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, στο πλευρό της Κέλι βρισκόταν ο σύζυγός της, Τζον Μαρς, όταν έφτασε ο ιατροδικαστής. Δεν έχει διευκρινιστεί αν παρόντες ήταν η Τζέιμι ή άλλα μέλη της οικογένειας τη στιγμή του θανάτου της, ο οποίος σημειώθηκε στις 2.30 τα ξημερώματα της 30ής Μαΐου.

Η ιατροδικαστική υπηρεσία φέρεται να ανέφερε ότι η σορός της θα αποτεφρωθεί, χωρίς να έχει γίνει γνωστό αν ζητήθηκε νεκροψία από την οικογένεια.

Σύμφωνα με διαδικτυακή νεκρολογία που αναδημοσίευσε η Τζέιμι Λι Κέρτις στο Instagram, οι δύο αδελφές είχαν μετακομίσει από το Λος Άντζελες στο Άινταχο με τον θετό τους πατέρα όταν ήταν μικρές.

Αργότερα, η Κέλι και ο σύζυγός της ίδρυσαν στην περιοχή την εταιρεία παραγωγής ντοκιμαντέρ Liberty Films.

Η Κέλι Λι Κέρτις και η Τζέιμι Λι Κέρτις ήταν κόρες του ηθοποιού Τόνι Κέρτις, που πέθανε το 2010, και της ηθοποιού Τζάνετ Λι, η οποία έφυγε από τη ζωή το 2004.

Η Κέλι είχε συμμετάσχει σε ταινίες και τηλεοπτικές παραγωγές, μεταξύ των οποίων η ιταλική ταινία τρόμου του 1991 The Devil’s Daughter του Ντάριο Αρτζέντο, ενώ είχε εργαστεί και πίσω από τις κάμερες ως βοηθός παραγωγής σε ταινίες της αδελφής της όπως τα Freaky Friday, Christmas with the Kranks και You Again.