Ένας παντρεμένος Ιάπωνας για 20 χρόνια δεν είπε ούτε λέξη στη σύζυγό του, επειδή ζήλευε τα παιδιά του και εκείνη αντί να ζητήσει διαζύγιο, επέλεξε να παραμείνει στο πλάι του.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε το 2016 χάρη σε εκπομπή της ιαπωνικής τηλεόρασης, αλλά το επεισόδιο μόλις έγινε viral στο διαδίκτυο, έγραψε η ιστοσελίδα Bright Side.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ο Otou Katayama και η Yumi παντρεύτηκαν λόγω έρωτα, αλλά ο γάμος τους πήρε περίεργη τροπή. Μετά τη γέννηση των δύο παιδιών τους, ο άνδρας ένιωσε παραμελημένος και τα ζήλεψε, επειδή τούς έδειχνε περισσότερο ενδιαφέρον η γυναίκα.

Το ζευγάρι όταν παντρεύτηκε

Έτσι, αποφάσισε να τιμωρήσει την αγαπημένη του παραμένοντας σιωπηλός για 20 χρόνια, αλλά και χωρίς να εξηγήσει τον λόγο της απόφασής του. Κάθε φορά λοιπόν, που εκείνη τού απήθυνε τον λόγο, αυτός γρύλιζε, απομακρυνόταν από το χώρο ή έκανε κυριολεκτικά τον αδιάφορο.

Αυτή η συμπεριφορά συνεχίστηκε και μετά την ενηλικίωση των παιδιών, τα οποία απορούσαν γιατί ποτέ δεν είχαν ακούσει τους γονείς τους να μιλάνε, παρότι δήλωναν αγαπημένοι και ποτέ δεν είχαν τσακωθεί.

Απευθυνόμενοι στην εκπομπή TV Hokkaido ζήτησαν βοήθεια και δημοσιογράφοι έβγαλαν το ζευγάρι -σε προχωρημένη ηλικία- στον «αέρα», όπου τελικά συμφιλιώθηκαν ή για την ακρίβεια ο άνδρας παραδέχτηκε το λάθος του.

«Κάπως πέρασε πολύς καιρός από τότε που μιλήσαμε», ήταν οι πρώτες του λέξεις μετά από κυριολεκτική αφωνία 20 ετών.

Το ζευγάρι μετά από 20 χρόνια

«Ήσουν ιδιαίτερα απασχολημένη με τα παιδιά και ζήλευα. Για αυτό και κρατούσα μούτρα. Τώρα, δεν υπάρχει επιστροφή. Έως τώρα, άντεξες πολλά και θέλω να ξέρεις ότι είμαι ευγνώμων για όλα. Ζητώ την άδεια σου, να ξαναγίνουμε αληθινοί σύζυγοι και να συζητάμε πραγματικά. Ελπίζω να μπορέσουμε να συνεργαστούμε από εδώ και πέρα», είπε στη σύζυγό του, η οποία τον συγχώρεσε.