Την απόφαση για την ένταξη δεκάδων χιλιάδων βρεφών και παιδιών και ατόμων με αναπηρίες στην προσχολική εκπαίδευση και στη δημιουργική απασχόληση υπέγραψε η Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Αθηνά Αηδονά.

Η δράση χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με πόρους του ΕΣΠΑ. Η παροχή των υπηρεσιών που προβλέπονται στη δράση πραγματοποιείται με την παροχή «αξίας τοποθέτησης» (voucher) στους νόμιμους εκπροσώπους (αιτούντες) των ωφελούμενων ατόμων. Η πράξη αφορά στον ετήσιο κύκλο 2025 – 2026 και αντιστοιχεί στο οικείο σχολικό έτος, μέγιστης διάρκειας 11 μηνών, δηλαδή από την 1η Σεπτεμβρίου 2025 έως την 31η Ιουλίου 2026.

Μέσω της πράξης αναμένεται να χρηματοδοτηθούν συνολικά 29.135 λήπτες voucher και συνολικά 37.465 παιδιά. Όπως τόνισε η Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Αθηνά Αηδονά, «η συγκεκριμένη δράση θα έχει πολύ σημαντικό αντίκτυπο στην ποιότητα ζωής και την καθημερινότητα δεκάδων χιλιάδων βρεφών, νηπίων και παιδιών, καθώς και των οικογενειών τους σε όλη την Κεντρική Μακεδονία».

Πρόσθεσε ότι «μέσω αυτής της δράσης διασφαλίζουμε θέσεις φροντίδας για βρέφη και παιδιά προσχολικής ηλικίας έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, θέσεις φροντίδας για βρέφη και παιδιά προσχολικής ηλικίας από 8 μηνών μέχρι την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση, καθώς και για παιδιά με αναπηρία από 2,5 ετών έως και 6,5 ετών σε βρεφονηπιακούς σταθμούς ολοκληρωμένης φροντίδας»

«Επίσης, διασφαλίζουμε θέσεις δημιουργικής απασχόλησης για παιδιά σχολικής ηλικίας από 5 έως 12 ετών και για παιδιά της ίδιας ηλικίας με ελαφράς μορφής κινητικές ή αισθητηριακές αναπηρίες σε Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης. Και επιπλέον παρέχουμε θέσεις φροντίδας σε παιδιά, εφήβους και άτομα με κάθε είδους κινητική, νοητική, αναπτυξιακή ή αισθητηριακή αναπηρία στις αρμόδιες δομές δημιουργικής απασχόλησης», υπογράμμισε.

Σημείωσε, τέλος, πως «η δράση είναι μέρος της ευρείας κοινωνικής πολιτικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και της πολιτικής στήριξης των ευάλωτων συμπολιτών μας, των παιδιών και της οικογένειας. Είναι η κοινωνική πολιτική στην πράξη και ακόμα μια απόδειξη για το δίχτυ κοινωνικής προστασίας, που έχουμε δημιουργήσει όλα αυτά τα χρόνια ως διοίκηση στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας».

Πηγή: ΑΠΕ