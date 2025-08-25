Η Ειρήνη Μουρτζούκου θα υποδείξει πρόσωπο που εμπλέκεται στην υπόθεση του θανάτου του μικρού Παναγιωτάκη, όπως είπε ο δικηγόρος της, Νίκος Αλεξανδρής, μιλώντας στο Mega.

Αρχικά, ο κ. Αλεξανδρής είπε πως η κατάσταση στη φυλακή είναι πλέον ήρεμη για την Ειρήνη Μουρτζούκου, αφού προηγήθηκαν κάποια μικρά επεισόδια, τα οποιία, κατά τον ίδιο, δεν ήταν ιδιαίτερα αξιόλογα, καθώς πρόκειται και για κελιά προστασίας, όπου βρίσκονται πιο βαριές περιπτώσεις και προφυλάσσονται από τις υπόλοιπες κρατούμενες.

«Είναι λάθος να λέμε VIP κελιά, δεν τις βλέπει το φως του ήλιου, δεν βγαίνουν στο προαύλιο» είπε ο δικηγόρος της Ειρήνης Μουρτζούκου και πρόσθεσε πως «προσπαθεί να εγκλιματιστεί, έγινε δεκτό το αίτημα για ψυχιατρική εξέταση, πεισματικά αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή με την περίπτωση του Παναγιωτάκη».

Σύμφωνα με τον δικηγόρο, ο οποίος τόνισε πως πρόκειται για δική του, προσωπική εκτίμηση, «δεν θα είναι μόνο η Ειρήνη κατηγορούμενη σε αυτήν την υπόθεση». Ο δικηγόρος μίλησε, χωρίς να δώσει συγκεκριμένες πληροφορίες, για διάφορα ενδεχόμενα, μεταξύ των οποίων να έχει σκοτώσει άλλος άνθρωπος τον μικρό Παναγιωτάκη -αν αποδειχθεί πως πρόκειται για εγκληματική ενέργεια- και να προσπαθεί να το φορτώσει στην Ειρήνη Μουρτζούκου.

«Θυμίζω πως έχει ομολογήσει αβίαστα την εμπλοκή της στις άλλες περιπτώσεις, αλλά αρνείται πεισματικά για την περίπτωση του Παναγιωτάκη» είπε και σημείωσε πως σε κείμενά της κατονομάζει συγκεκριμένα πρόσωπα για την υπόθεση και πως η Μουρτζούκου θα υποδείξει το πρόσωπο που εμπλέκεται.

Δεν το έχει πει ως τώρα γιατί δεν έχουμε ξεκάθαρη εικόνα αν πρόκειται για εγκληματική ενέργεια, σύμφωνα με τον δικηγόρο, όμως θα πει τι ακριβώς έχει κάνει ο κάθε άνθρωπος που ήταν εκεί. «Ήταν λύτρωση να αναλάβει τις ευθύνες, αλλά δεν θα αναλάβει των άλλων», τόνισε ο δικηγόρος και κατέληξε εκτιμώντας πως ο κατηγορούμενος δεν θα είναι μόνο ένας, αλλά περισσότερα άτομα. «Στη μείζονα υπόθεση καταλυτικό ρόλο έχει παίξει άλλος άνθρωπος, σε όλη την ιστορία», είπε.