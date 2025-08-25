Κατηγορηματικά απέκλεισε το ενδεχόμενο περαιτέρω επιβάρυνσης των δομών φιλοξενίας στις νησιωτικές περιοχές ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, κατά την επίσκεψή του στη Λέσβο. Η περιοδεία του υπουργού συνεχίστηκε μετά την πρόσφατη παρουσία του στη Σάμο.

«Δεν υπάρχει περίπτωση τα νησιά μας να δεχθούν επιβάρυνση από κανένα άλλο σημείο της Ελλάδας. Δεν πρόκειται να γίνει καμία μεταφορά είτε από άλλα νησιά είτε από την ενδοχώρα με εξαίρεση προφανώς στις δομές μας για ασυνόδευτα παιδιά, όπως ισχύει σε όλη την Ελλάδα, και ακόμη σε αυτές τις περιπτώσεις σε πολύ μικρή έκταση», τόνισε ο κ. Πλεύρης, διευκρινίζοντας ειδικά για την Κρήτη: «Ό,τι είναι να γίνει με το κανάλι της Κρήτης θα λυθεί στο επίπεδο της Κρήτης και της ενδοχώρας».

Παράλληλα, υπογράμμισε τον ρόλο των τοπικών κοινωνιών: «Ο σεβασμός θα είναι και έμπρακτος και δεν πρόκειται να γίνει οτιδήποτε ερήμην τους. Πιστεύω ότι μπορούμε να βρούμε τη συναντίληψη ώστε πραγματικά από εδώ και πέρα να μιλάμε για ανακούφιση των νησιών που σήκωσαν μεγάλο μεταναστευτικό βάρος».

Στη διάρκεια της επίσκεψης, ο υπουργός μετέβη στη δομή του Μαυροβουνίου, όπου συνομίλησε με το προσωπικό και τη διοίκηση, καταγράφοντας προβλήματα και ανάγκες. Αξίζει να σημειωθεί ότι η δομή φιλοξενεί σήμερα 861 άτομα, αριθμό που αποτελεί ιστορικό χαμηλό των τελευταίων ετών. Στη συνέχεια επισκέφθηκε τη Βάστρια, όπου ενημερώθηκε για την πρόοδο των έργων, ενώ αργότερα μετέβη στον Μανταμάδο για συνεργασία με τον δήμαρχο Δυτικής Λέσβου Ταξιάρχη Βέρρο, και με προέδρους τοπικών κοινοτήτων.

Ακολούθως, στην Αγιάσο, συναντήθηκε με τον πρόεδρο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Αναγνωστηρίου, προκειμένου να ενημερωθεί για την πορεία των εργασιών αποκατάστασης του ιστορικού κτηρίου, έργο που χρηματοδοτείται από το Υπουργείο.

Ο κ. Πλεύρης είχε επίσης επαφές με τον περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου, Κώστα Μουτζούρη, τον δήμαρχο Μυτιλήνης, Παναγιώτη Χριστόφα, καθώς και με προέδρους τοπικών κοινοτήτων. Η επίσκεψή του ολοκληρώθηκε με συνάντηση με τα τοπικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στη Μυτιλήνη.

Τον υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου συνόδευσαν ο γενικός γραμματέας Μεταναστευτικής Πολιτικής, Μάνος Λογοθέτης, ο γενικός γραμματέας Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο, Δημήτρης Γλυμής, ο διευθυντής της Τεχνικής Υπηρεσίας του ΥΜΑ, Αριστείδης Ματιάτος, καθώς και ο βουλευτής Λέσβου της Νέας Δημοκρατίας, Χαράλαμπος Αθανασίου.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ