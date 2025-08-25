Ενώ ο Ζελένσκι δήλωσε πως μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται συνάντηση Ουκρανών και Αμερικανών αξιωματούχων, στην οποία θα συζητηθεί η πιθανή συνάντηση Πούτιν-Ζελένσκι, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε πως ο Ρώσος πρόεδρος είναι πράγματι απρόθυμος σχετικά με το ενδεχόμενο να συναντήσει τον Ουκρανό ηγέτη. Σύμφωνα με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, ο Βλαντίμιρ Πούτιν δεν θέλει να συναντήσει τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, επειδή δεν τον συμπαθεί.

Εξάλλου, αρκετά διεθνή ΜΜΕ και αναλυτές έχουν καταλήξει σε παρόμοια συμπεράσματα, λέγοντας πως ο Βλαντίμιρ Πούτιν, όπως και άλλοι υψηλόβαθμοι Ρώσοι πολιτικοί, αρνούνται να χρησιμοποιήσουν το όνομα του Ουκρανού ηγέτη όταν αναφέρονται σε εκείνον, γεγονός που, όπως έχει αναφερθεί πολλές φορές, είναι ενδεικτικό της στάσης της Μόσχας απέναντι στην ουκρανική ηγεσία. Και, σε αυτό το κλίμα, θεωρείται, άλλωστε, δύσκολο -ή και απίθανο- να διοργανωθεί συνάντηση των δύο προέδρων.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε, επίσης, μιλώντας σε δημοσιογράφους, ότι δεν έχει συζητήσει συγκεκριμένες εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία, αλλά σημείωσε ότι οι ΗΠΑ θα υποστηρίξουν το Κίεβο και πρόσθεσε πως θέλει να σταματήσει ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε πως επικοινώνησε με τον Πούτιν και ότι συζήτησαν για τα πυρηνικά. Δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «δεν ξοδεύουν πλέον χρήματα για την Ουκρανία». Παράλληλα, υπογράμμισε ότι «οι ΗΠΑ συνεργάζονται με το ΝΑΤΟ και όχι άμεσα με την Ουκρανία».



Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι θα συναντηθεί με τον Κιμ Γιονγκ Ουν «κάποια στιγμή»

Παράλληλα, όπως μετέδωσε το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε σήμερα πως θα συναντηθεί με τον Βορειοκορεάτη δικτάτορα Κιμ Γιονγκ Ουν «κάποια στιγμή», χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.

«Έχω πολύ καλές σχέσεις με τον Κιμ Γιονγκ Ουν», δήλωσε επίσης ο Αμερικανός πρόεδρος, λίγο προτού υποδεχθεί τον Νοτιοκορεάτη ομόλογό του Λι Τζάε-μιουνγκ στον Λευκό Οίκο, για μια συνάντηση που θα επικεντρωθεί μεταξύ άλλων στην στρατηγική που θα ακολουθηθεί απέναντι στη Βόρεια Κορέα.

Ο Τραμπ καταγγέλλει «εκκαθάριση» στη Νότια Κορέα, λίγο προτού υποδεχθεί τον πρόεδρό της

Μάλιστα, ο Ντόναλντ Τραμπ καταφέρθηκε αιφνιδιαστικά σήμερα κατά της Νότιας Κορέας, μιας χώρας που, σύμφωνα με τον ίδιο, βρίσκεται στο έλεος μιας «εκκαθάρισης», λίγες ώρες προτού συναντηθεί με τον πρόεδρο Λι Τζάε-μιουνγκ στον Λευκό Οίκο.

«ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΤΗ ΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑ; Θα λέγαμε μία εκκαθάριση ή μια επανάσταση. Δεν μπορούμε να έχουμε συναλλαγές με μια χώρα υπό αυτές τις συνθήκες. Θα συναντηθώ με τον νέο πρόεδρο σήμερα στον Λευκό Οίκο. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα!!!!», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος στο δίκτυό του Truth Social, χωρίς να διευκρινίζει σε τι ακριβώς αναφέρεται.

Ο Νοτιοκορεάτης ηγέτης αναμένεται να γίνει δεκτός σήμερα από τον Ντόναλντ Τραμπ, με τον οποίο θα έχουν κατόπιν συνομιλίες στο Οβάλ Γραφείο, όπου ο οικοδεσπότης του έχει ήδη επικρίνει δημοσίως τους προέδρους της Ουκρανίας και της Νότιας Αφρικής.

Απομένει επομένως να δούμε εάν η συνάντηση αυτή θα καταλήξει επίσης σε μια παγίδα για τον πρόεδρο Λι, που είναι αριστερός και ανήλθε στην εξουσία τον Ιούνιο έπειτα από μια μεγάλη πολιτική αναταραχή.

Διαδέχθηκε τον συντηρητικό Γιουν Σουκ Γεόλ, ο οποίος καθαιρέθηκε τον Απρίλιο αφού επιχείρησε να επιβάλει στρατιωτικό νόμο.

Είναι πιθανό το μήνυμα του Ντόναλντ Τραμπ να αναφέρεται σε αυτήν την πολιτική κρίση και στις δικαστικές διαδικασίες που ακολούθησαν.

Ο πρώην πρόεδρος της Νότιας Κορέας, που επιχείρησε να ανατρέψει την πολιτική τάξη την 3η Δεκεμβρίου του 2024 στέλνοντας ένοπλους στρατιώτες στο κοινοβούλιο, αυτήν τη στιγμή τελεί υπό κράτηση, όπως και η σύζυγός του.

Νοτιοκορεάτες εισαγγελείς εξέδωσαν, εξάλλου, χθες ένταλμα σύλληψης σε βάρος του πρώην πρωθυπουργού Χαν Ντουκ-σο, καθώς θεωρείται ύποπτος ότι βοήθησε τον Γιουν Σουκ Γεόλ να κηρύξει τον στρατιωτικό νόμο και ότι κατόπιν είπε ψέματα ενώπιον ενός δικαστηρίου.

Ο νέος πρόεδρος της Κορέας πηγαίνει στην Ουάσινγκτον επιδιώκοντας τη σύναψη συμφωνιών στον εμπορικό τομέα και στη στρατηγική που πρέπει να υιοθετηθεί ενώπιον της Βόρειας Κορέας, ο ηγέτης της οποίας Κιμ Γιονγκ Ουν επέβλεψε το Σάββατο τις δοκιμές αντιαεροπορικών πυραύλων, όπως μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων KCNA.

Οι συνομιλίες αναμένεται να επικεντρωθούν ευρύτερα στη στρατιωτική συμμαχία μεταξύ των ΗΠΑ και της Νότιας Κορέας, όπου βρίσκονται 28.500 Αμερικανοί στρατιώτες.