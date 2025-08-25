Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε σήμερα ότι σχεδιάζει να συζητήσει με τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ, Κιθ Κέλογκ, τις προετοιμασίες για μια πιθανή συνάντηση με τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντιμίρ Πούτιν.

Ο Ζελένσκι, κατά τη διάρκεια κοινής ενημέρωσης στο Κίεβο με τον πρωθυπουργό της Νορβηγίας, δήλωσε ότι Αμερικανοί και Ουκρανοί αξιωματούχοι αναμένεται να συναντηθούν για να συζητήσουν το θέμα της συνάντησης, καθώς και για πιθανές εγγυήσεις ασφαλείας, αργότερα αυτή την εβδομάδα, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

«Σήμερα θα υπάρξει συνάντηση με τον [Κιθ] Κέλογκ για να συνεχιστεί η συζήτηση πάνω σε αυτό το ζήτημα, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για μια πιθανή μελλοντική συνάντηση με τη ρωσική πλευρά. Στο τέλος της εβδομάδας θα πραγματοποιηθεί συνάντηση μεταξύ της ουκρανικής και της αμερικανικής ομάδας», είπε ο Ουκρανός πρόεδρος.

«Μου φαίνεται ότι θα έχουμε ένα βασικό σχέδιο για τις εγγυήσεις ασφαλείας. Νομίζω ότι οι λεπτομέρειες χρειάζονται ακόμα χρόνο. Πρέπει να γίνει περισσότερη δουλειά. Μετά από αυτό, θα ήθελα να κατανοήσω από την αμερικανική πλευρά εάν οι Ρώσοι είναι έτοιμοι (για συνάντηση)», δήλωσε ο Ζελένσκι.

Ζελένσκι: Το Κίεβο στοχεύει να εξασφαλίσει τουλάχιστον 1 δισεκατομμύριο δολάρια μηνιαίως για αγορές όπλων από τις ΗΠΑ

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε, επίσης, ότι το Κίεβο στοχεύει να εξασφαλίσει τουλάχιστον 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε μηναία βάση από τους συμμάχους του για να αγοράσει αμερικανικά όπλα για την πολεμική του προσπάθεια κατά της Ρωσίας.

Ο Ουκρανός πρόεδρος είπε επίσης ότι η Νορβηγία θα μπορούσε να συμβάλει στις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία όσον αφορά την αεράμυνα και τη θαλάσσια ασφάλεια.

Το παρασκήνιο των διαβουλεύσεων για προγραμματισμό συνάντησης Πούτιν-Ζελένσκι

Στις αρχές του μήνα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είχε αναφέρει ότι ξεκίνησε τις διαδικασίες για μια συνάντηση μεταξύ Ζελένσκι και του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν.

Μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο Ζελένσκι και Ευρωπαίους ηγέτες στην Ουάσινγκτον, στις 18 Αυγούστου, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι στόχος του είναι να οργανώσει το ταχύτερο δυνατόν συνομιλίες ΗΠΑ–Ουκρανίας–Ρωσίας -αν και, αργότερα, δήλωσε πως θα προτιμούσε να μην παραστεί, καθώς οι δύο ηγέτες είναι… σαν το λάδι με το ξύδι.

Ο Ζελένσκι επιβεβαίωσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη προετοιμασίες αρχικά για τη δική του συνάντηση με τον Ρώσο ηγέτη Βλαντίμιρ Πούτιν και στη συνέχεια για μια τριμερή συνάντηση με τη συμμετοχή του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. Πάντως, ο Τραμπ έχει επαναλάβει έκτοτε την απειλή να επιβάλει κυρώσεις στη Ρωσία, αν δεν υπάρξει πρόοδος προς τον τερματισμό του πολέμου.

Το πρακτορείο Reuters μετέδωσε νωρίτερα ότι η αμερικανική κυβέρνηση εξετάζει την Ουγγαρία ως πιθανό τόπο διεξαγωγής της συνάντησης Ζελένσκι–Πούτιν.

Από την πλευρά του, ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ έχει δηλώσει ότι η Ρωσία δεν αποκλείει καμία μορφή συνομιλιών για την επίλυση του πολέμου κατά της Ουκρανίας – ούτε διμερείς ούτε τριμερείς συναντήσεις. Ωστόσο, έχει τονίσει πως δεν έχει προγραμματιστεί συνάντηση Πούτιν-Ζελένσκι.

Ο Ζελένσκι εκτιμά ότι μια πιθανή διμερής συνάντησή του με τον Πούτιν θα πρέπει να γίνει σε μια ουδέτερη ευρωπαϊκή χώρα. Κατά τον Ουκρανό πρόεδρο, πάντως, οι Ρώσοι κάνουν τα πάντα για να αποτρέψουν μια τέτοια συνάντηση.