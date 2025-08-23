Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε την απειλή του να επιβάλει κυρώσεις στη Ρωσία, αν δεν σημειωθεί πρόοδος για μια ειρηνική διευθέτηση στην Ουκρανία εντός δύο εβδομάδων, δείχνοντας την απογοήτευσή του προς τη Μόσχα μια εβδομάδα μετά τη συνάντησή του με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα.

«Θα πάρω μια απόφαση για το τι θα κάνουμε και θα είναι μια πολύ σημαντική απόφαση, είτε πρόκειται για μαζικές κυρώσεις, είτε για μαζικούς δασμούς, είτε και για τα δύο, είτε δεν θα κάνουμε τίποτα και θα πούμε “είναι δικός σας πόλεμος”», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ την Παρασκευή. Είπε ακόμα ότι είναι δυσαρεστημένος για το πλήγμα της Ρωσίας σε αμερικανικό εργοστάσιο στην Ουκρανία αυτή την εβδομάδα, που προκάλεσε πυρκαγιά και τραυμάτισε κάποιους εργαζόμενους στις εγκαταστάσεις.

Στην ίδια εκδήλωση στον Λευκό Οίκο όπου αναφέρθηκε στις πιθανές κυρώσεις, έδειξε φωτογραφία της συνάντησής του με τον Πούτιν στο κόκκινο χαλί στην Αλάσκα, λέγοντας ότι ο Πούτιν ήθελε να παρευρεθεί στο Μουντιάλ Ποδοσφαίρου του 2026 στις ΗΠΑ.

«Πρόκειται να υπογράψω για εκείνον. Όμως μου έστειλαν και σκέφτηκα ότι θα σας άρεσε να το δείτε, είναι ένας άνδρας που ονομάζεται Βλαντίμιρ Πούτιν, ο οποίος πιστεύω ότι θα έρθει, ανάλογα με το τι θα συμβεί. Μπορεί να έρθει, μπορεί και όχι, ανάλογα με το τι θα συμβεί», είπε ο Τραμπ.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, εν τω μεταξύ, δήλωσε ότι η Ρωσία κάνει ό,τι μπορεί για να αποτρέψει μια συνάντηση μεταξύ αυτού και του Πούτιν. Ο Ζελένσκι έχει επανειλημμένα ζητήσει από τον Πούτιν να τον συναντήσει, λέγοντας ότι αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να διαπραγματευτούν το τέλος του πολέμου. Κατηγόρησε τη Ρωσία ότι καθυστερεί σκόπιμα.

«Η συνάντηση είναι ένα από τα συστατικά για το πώς θα λήξει ο πόλεμος», είπε την Παρασκευή σε συνέντευξη Τύπου στο Κίεβο με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε. «Και αφού δεν θέλουν να τελειώσει, θα ψάξουν χώρο για να το αποφύγουν». Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ είπε στο NBC ότι δεν υπάρχει ατζέντα για τέτοια σύνοδο. «Ο Πούτιν είναι έτοιμος να συναντηθεί με τον Ζελένσκι όταν θα είναι έτοιμη η ατζέντα για μια σύνοδο. Αυτή η ατζέντα δεν είναι καθόλου έτοιμη», είπε.

Κατά την επίσκεψή του σε ένα ερευνητικό κέντρο πυρηνικής ενέργειας την Παρασκευή, ο Πούτιν δήλωσε ότι τα ηγετικά προσόντα του Τραμπ θα βοηθήσουν στην αποκατάσταση των σχέσεων ΗΠΑ-Ρωσίας. «Με την άφιξη του προέδρου Τραμπ, νομίζω ότι επιτέλους φάνηκε φως στο τούνελ. Και είχαμε μια πολύ καλή, ουσιαστική και ειλικρινή συνάντηση στην Αλάσκα», δήλωσε ο Πούτιν.