Μια συνάντηση με τον Βλαντίμιρ Πούτιν θα είναι δυνατή μετά τον προσδιορισμό των βασικών αξόνων μιας συμφωνίας με τους Δυτικούς σχετικά με τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία, δήλωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, χθες το βράδυ σε δημοσιογράφους.

Σύμφωνα με το Reuters, οι δηλώσεις του προς την ομάδα των δημοσιογράφων στο Κίεβο είχαν «εμπάργκο» δημοσίευσης μέχρι σήμερα το πρωί.

«Θέλουμε να επιτύχουμε μια συνεννόηση για τη δομή των εγγυήσεων ασφαλείας μέσα σε επτά έως δέκα ημέρες. Και με βάση αυτόν τον κοινό τόπο, έχουμε την πρόθεση να οργανώσουμε μια τριμερή συνάντηση» στην οποία θα συμμετέχει και ο Αμερικανός πρόεδρος, διευκρίνισε.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε επίσης ότι θα ήθελε να δει μια «ισχυρή αντίδραση» από την Ουάσινγκτον αν ο Ρώσος πρόεδρος δεν θελήσει να έχει διμερή συνάντηση μαζί του. Πρόσθεσε ότι δεν είναι σαφές ποιες υποχωρήσεις θα ήταν πρόθυμη να κάνει η Μόσχα.

«Απάντησα αμέσως σε πρόταση για διμερή συνάντηση: είμαστε έτοιμοι. Αλλά τι θα γίνει αν οι Ρώσοι δεν είναι έτοιμοι;», είπε. «Αν οι Ρώσοι δεν είναι έτοιμοι, θα θέλαμε να δούμε μια ισχυρή αντίδραση από τις Ηνωμένες Πολιτείες».

«Για να συζητήσουμε τι θέλει να κάνει η Ουκρανία, ας ακούσουμε πρώτα τι θέλει να κάνει η Ρωσία. Δεν το ξέρουμε αυτό».

Σχετικά με τη Βουδαπέστη ως προτεινόμενο τόπο για τη διεξαγωγή συνομιλιών ανάμεσα στο Κίεβο και τη Μόσχα, ο Ουκρανός πρόεδρος είπε ότι είναι «προβληματική» και ανέφερε την Ελβετία, την Αυστρία ή την Τουρκία ως εναλλακτικές.

«Θεωρούμε ότι είναι σωστό (…) συνάντηση να γίνει σε μια ουδέτερη Ευρώπη. Η διεξαγωγή της στη Βουδαπέστη δεν είναι εύκολη δεδομένης της προσέγγισης ανάμεσα στην Ουγγαρία και τη Ρωσία», εξήγησε ο Ουκρανός πρόεδρος προσθέτοντας ότι έχει αποκλείσει την επιλογή της Μόσχας.

Ο πρόεδρος Ζελένσκι δήλωσε ότι ζήτησε από τον Ντόναλντ Τραμπ να πείσει τον πρωθυπουργό της Ουγγαρίας, Βίκτορ Όρμπαν, να σταματήσει να μπλοκάρει την ένταξη της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Ζήτησα από τον πρόεδρο Τραμπ η Βουδαπέστη να σταματήσει να μπλοκάρει την ένταξή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο πρόεδρος Τραμπ υποσχέθηκε ότι η ομάδα του θα ασχοληθεί με το θέμα».

Η Ρωσία συγκεντρώνει δυνάμεις στην κατεχόμενη ζώνη της Ζαπορίζια στη νότια Ουκρανία εν όψει πιθανής επίθεσης, προειδοποίησε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Ζαπορίζια: η συγκέντρωση δυνάμεων βρίσκεται σε εξέλιξη», είπε στην ομάδα των δημοσιογράφων διευκρινίζοντας ότι η Μόσχα μεταφέρει στη ζώνη αυτή τις δυνάμεις της από την περιοχή του Κουρσκ.