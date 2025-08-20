Ο Λευκός Οίκος επιμένει ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα συναντηθούν σύντομα για ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις, την ώρα που το Κρεμλίνο εμφανίζεται πολύ πιο επιφυλακτικό.

Ο Ρώσος πρόεδρος δεν έχει δείξει καμία διάθεση να καθίσει στο ίδιο τραπέζι με τον Ουκρανό ομόλογό του τα 3,5 χρόνια του πολέμου. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστηρίζει ότι αυτό τώρα αλλάζει και ότι μια προεδρική συνάντηση αποτελεί το «κλειδί» για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, δήλωσε την Τετάρτη ότι ο Πούτιν συμφώνησε να προχωρήσει στη «νέα φάση» της ειρηνευτικής διαδικασίας, δηλαδή σε διμερή συνάντηση με τον Ζελένσκι. Ο Τραμπ πιέζει η συνάντηση αυτή να γίνει μέχρι το τέλος Αυγούστου, ιδανικά νωρίτερα.

Ωστόσο, ο Ρώσος ΥΠΕΞ Σεργκέι Λαβρόφ έσπευσε να «φρενάρει» τις προσδοκίες, δηλώνοντας ότι μια τέτοια σύνοδος κορυφής πρέπει να προηγηθεί από «βήμα-βήμα» συνομιλίες χαμηλότερου επιπέδου. Πρόκειται για πάγια θέση της Μόσχας: οι δύο ηγέτες μπορούν να υπογράψουν μια συμφωνία, όχι όμως να ξεκινήσουν από την αρχή τη διαπραγμάτευση.

Στην πράξη, τα δύο μέρη απέχουν πολύ σε καίρια ζητήματα, όπως οι εγγυήσεις ασφαλείας και οι εδαφικές παραχωρήσεις. Ακόμη κι αν γίνει η συνάντηση, η γρήγορη συμφωνία που ελπίζει ο Τραμπ φαντάζει απίθανη.

Γιατί ο Πούτιν διστάζει

Από την έναρξη του πολέμου, ο Ρώσος πρόεδρος επιδίωξε αλλαγή καθεστώτος στο Κίεβο και, σύμφωνα με τις ουκρανικές μυστικές υπηρεσίες, έχει οργανώσει πολλαπλές απόπειρες δολοφονίας κατά του Ζελένσκι. Παρότι έχει σταματήσει να επικαλείται συχνά την «αποναζιστικοποίηση» ως στόχο, φαίνεται απρόθυμος να δώσει στον Ουκρανό ηγέτη το κύρος μιας συνάντησης επί ίσοις όροις. Ευρωπαίοι και Ουκρανοί αξιωματούχοι θεωρούν επίσης ότι ο Πούτιν παίζει για χρόνο, εκμεταλλευόμενος την πρωτοβουλία Τραμπ.

Το ζήτημα της συμμετοχής Τραμπ

Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε δηλώσει ότι σκόπευε να παρευρεθεί στη συνάντηση. Ο Ζελένσκι μάλιστα είχε δηλώσει δημόσια ότι τον θέλει στο τραπέζι. Ωστόσο, μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πούτιν, ο Τραμπ άλλαξε στάση, λέγοντας ότι πρώτα πρέπει να γίνει μια απευθείας συνάντηση Πούτιν – Ζελένσκι και στη συνέχεια, αν χρειαστεί, μια τριμερής.

Οι εγγυήσεις ασφαλείας

Το Κίεβο επιμένει ότι χρειάζεται σαφείς εγγυήσεις για να αποτραπεί νέα ρωσική εισβολή μετά τον πόλεμο. Αμερικανοί και Ευρωπαίοι αξιωματούχοι ετοιμάζουν κοινή πρόταση. Ο Τραμπ έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν θα υπάρξουν Αμερικανοί στρατιώτες στο έδαφος της Ουκρανίας, αλλά άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο εμπλοκής της αμερικανικής αεροπορίας. Από την άλλη, η Μόσχα δηλώνει κατηγορηματικά ότι απορρίπτει οποιαδήποτε παρουσία δυνάμεων του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία.

Τα εδάφη

Ο Πούτιν, σύμφωνα με πληροφορίες, ζητά από την Ουκρανία πλήρη αποχώρηση από το Ντονέτσκ και το Λουχάνσκ και «πάγωμα» της κατάστασης σε Χερσώνα και Ζαπορίζια. Αυτό θα σήμαινε τεράστιες εδαφικές απώλειες για το Κίεβο, κάτι που ο Ζελένσκι δύσκολα θα αποδεχθεί. Έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο συζήτησης για τον έλεγχο ορισμένων περιοχών, αλλά έχει αποκλείσει ξεκάθαρα την παραχώρηση εδαφών. Ο Λευκός Οίκος φέρεται να εξετάζει σενάρια «ανταλλαγής γης», με τμήματα να παραμένουν διεθνώς αναγνωρισμένα ως ουκρανικά, αλλά να ελέγχονται de facto από τη Ρωσία – μια παραχώρηση που δύσκολα θα δεχθεί ο Ζελένσκι.

Το Axios καταλήγει στην ανάλυση του: Ακόμη και η ίδια η προοπτική να καθίσουν οι δύο ηγέτες στο ίδιο τραπέζι είναι εξαιρετικά δύσκολη. Η επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας φαντάζει ακόμη πιο μακρινή.